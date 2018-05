Bentley Continental GT | charme da 330 orari

Bentley - Al volante della Continental GT - VIDEO : La nuova Bentley Continental GT si presenta agli occhi del mondo non esattamente in punta di piedi. Lobiettivo, dichiarato senza troppi giri di parole, è quello di imporsi come la "Grand Tourer" migliore del globo terrestre: ovvero come la supercar perfetta per affrontare lunghi viaggi. In qualsiasi condizione e senza dover accettare alcun tipo di compromesso, in termini di confort e prestazioni. Grand tour. Quale migliore occasione ...