eurogamer

: Beat Saber vende 50,000 copie nella prima settimana di lancio #BeatSaber - Eurogamer_it : Beat Saber vende 50,000 copie nella prima settimana di lancio #BeatSaber - ARChannelYT : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - FPSREPORTER : Beat Saber, creatività e condivisione saranno la politica del titolo -

(Di martedì 15 maggio 2018) Oggi arrivano i dati di vendita di, e come riporta anche Gamasutra scopriamo come il gioco per la realtà virtuale abbia piazzato solodiben 50,000.Il traguardo è stato annunciato su Twitter oggi, e gli sviluppatori hanno colto l'occasione per ringraziare i giocatori per il loro sostegno e l'entusiasmo espresso per il gioco.è disponibile al prezzo di 20 dollari su Steam e Oculus Store, il titolo è stato lanciato il primo maggio ed è attualmente disponibile solo per PC, con l'intenzione da parte degli sviluppatori di portare questo titolo anche su altre piattaforme (non meglio specificate).Read more…