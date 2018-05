Battle Chasers : Nightwar è disponibile per Nintendo Switch : Tutte le grandi imprese hanno inizio con un viaggio e ora potete portare con voi una delle migliori avventure di sempre in qualsiasi luogo: Battle Chasers: Nightwar è finalmente disponibile per Nintendo Switch! Prendete il controllo di Gully e della sua banda di avventurieri e guidateli attraverso il Continente Perduto, un mondo pieno di dungeon nascosti, boss rari e numerosi bottini. Seguite la trama per trovare l'eroe Aramus scomparso da ...

Battle Chasers : Nightwar ora disponibile su Nintendo Switch : Tutte le grandi imprese hanno inizio con un viaggio e ora puoi portare con te una delle migliori avventure di sempre in qualsiasi luogo: Battle Chasers: Nightwar è finalmente disponibile per Nintendo Switch! Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Battle Chasers: Nightwar arriva oggi su Nintendo Switch Prendi il controllo di Gully e della sua banda di avventurieri e guidali ...

Battle Chasers : Nightwar si mostra in un video gameplay su Nintendo Switch : MyGamingBoulevard, riporta Nintendoeverything, ha pubblicato un nuovo video gameplay nel quale possiamo vedere all'opera Battle Chasers: Nightwar in esecuzione su di una Nintendo Switch in modalità portatile.Il video è disponibile di seguito, vediamolo insieme:Battle Chasers: Nightwar è un RPG con influenze da JRPG nonché inspirato da un fumetto degli anni 90 omonimo, realizzato dal Joe Madureira e ambientato in un universo fantasy vagamente ...