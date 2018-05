Basket | Playoff Serie A 2018 | Avellino reagisce contro Trento e porta la serie sull’1-1!

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia non fa sconti. Reyer sul 2-0 contro Cremona : La Serie di quarti di finale tra Venezia e Cremona vede la Reyer condurre per 2-0. Non c’è stata storia in gara-2 al Taliercio, vinta dai lagunari per 108-76. Un successo costruito nel primo quarto di gioco, quando i campioni d’Italia hanno scavato un solco che la Vanoli non è mai stata in grado di ricucire. Anzi, dopo l’intervallo, il divario si è allargato progressivamente fino al +32 finale. La Serie si sposta ora a Cremona, ...

Risultati playoff Basket A2/ Diretta live score : Treviso e Trieste si portano sul 2 a 0 : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di gara-2 dei quarti di finale. Si giocano Treviso Ferrara e Trieste Montegranaro, le due squadre in casa hanno vinto il primo episodio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 22:43:00 GMT)

Basket - playoff Serie A : “risorge” Avellino - Venezia dominante : Basket, playoff Serie A: Venezia ed Avellino dominano le rispettive gare, De Raffaele e soci ipotecano il passaggio alle semifinali Basket, playoff Serie A – Venezia inarrestabile. La squadra di coach De Raffaele, si è portata sul 2-0 nella Serie contro Cremona, vincendo in gara-2 di fronte al pubblico amico: un “massacrante” 108-76. Inarrestabili Peric (19 in 22 minuti), Daye e soci, che hanno ipotecato il passaggio del turno ...

Basket - i playoff della Serie A2 in diretta tv esclusiva su Sportitalia : Lega Nazionale Pallacanestro e Sportitalia annunciano l’estensione dell’accordo per mostrare la fase più emozionante della stagione su Sportitalia (in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e disponibile anche sul canale 225 della piattaforma Sky) , con le dirette dei playoff del campionato di Serie A2 Old Wild West. Facendo seguito alla reciproca soddisfazione per i buoni risultati raggiunti da una stag...

Playoff Basket - Milano affonda ancora Cantù. Landry piega Varese allo scadere : I meneghini hanno battuto 87-75 i brianzoli, mentre un canestro di Landry ha mandato ko i biancorossi

Basket : playoff - Brescia-Varese 77-75 : ANSA, - BRESCIA, 14 MAG - La Germani Brescia porta sul 2-0 la serie dei quarti di finale con la Openjobmetis Varese e mercoledì sera a Masnago avrà il primo match ball per volare in semifinale. Al ...

Basket - playoff : tegola Avellino Squalificato campo per 2 turni - ricorso respinto - gara-2 a porte chiuse : Guai grossi per la Scandone Avellino, il cui campo di gara è stato Squalificato per due giornate a causa delle intemperanze del pubblico nel dopo gara di domenica sera contro Trento, sfociate con ...

Basket : playoff - Milano-Cantù 87-75 : ANSA, - MILANO, 14 MAG - L'EA7 Milano ipoteca la serie con la Red October Cantù, bissando il successo anche in gara-2 al Forum di Assago , 87-75, . A differenza di sabato Cantù prova almeno una ...