Bari deferito | udienza tribunale Figc slitta all’1 giugno

Serie B - nuovi guai per il Bari : deferito su segnalazione Covisoc - la situazione : Bari deferito – nuovi guai in arrivo per il Bari. Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore del Bari Cosmo Antonio Giancaspro ”per non aver consentito alla società Deloitte & Touche, incaricata dalla CO.VI.SO.C., di svolgere l’attività di verifica ...

Serie B - il Bari deferito : arriva la risposta del presidente Giancaspro : Con riferimento alla notizia diramata in data odierna dall’ufficio stampa della Procura Federale, concernente il deferimento inoltrato dalla Procura Federale a carico del presidente e della società dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, F.C. Bari 1908 S.p.a. ribadisce che il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 è stato ...

Serie B shock : Bari deferito e a rischio penalizzazione - fuori dai play off? Video : Ancora una volta, il calcio si trova di fronte a situazioni che poco hanno a che vedere con il rettangolo verde. Proprio ieri sono arrivati ben 28 punti di penalizzazione [Video] in un solo pomeriggio nel campionato di Serie C, stavolta tocca alla #Serie B e più esattamente al Bari. Non si parla ancora di #penalizzazioni, ma di un deferimento che potrebbe portare alle penalizzazioni in classifica. Stamattina il procuratore federale della Figc, a ...

Clamoroso in Serie B - ribaltone in arrivo in classifica : deferito il Bari per responsabilità oggettiva : Il Procuratore federale, su segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare il Bari in Serie B per alcune irregolarita’ amministrative. Il Procuratore ha deferito Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della societa’, e Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, soggetto responsabile del controllo ...