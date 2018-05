BARBARA D' URSO Sotto accusa per troppo trash | Mediaset con lei | Non ce ne

Federica Panicucci/ "Copia" BARBARA D'Urso nelle gaffe in diretta con il "grande pis**lo" di Favoloso : Federica Panicucci vittima di questa ritrovata collaborazione con Barbara D'Urso e della gaffe hot a Mattino 5 proprio durante una diretta dalla casa del Grande Fratello(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:48:00 GMT)

Giucas Casella - chi è sua moglie Valeria Perilli : la prima apparizione da BARBARA D'Urso : Dopo anni di grande riservatezza, Giucas Casella ha presentato la sua compagna a Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso . Valeria Perilli non si è mai mostrata granché in tv , dopo un passato da ...

BARBARA d’Urso/ La regina del trash criticata dal pubblico e dai colleghi (Grande Fratello 2018) : Barbara d’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:00:00 GMT)

Grande Fratello - BARBARA D'Urso asfaltata da Signorini : le gravi accuse Video : Alfonso Signorini non le manda a dire e in queste ore ha attaccato e criticato duramente il nuovo [Video] Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso. Tra i due volti del Biscione non corre affatto buon sangue: qualche mese fa Signorini aveva attaccato duramente la conduttrice di Pomeriggio 5 in un suo editoriale al vetriolo pubblicato sulle pagine di 'Chi', dove affermava che alla conduttrice stesse sfuggendo di mano la realta' a causa delle ...

Milly Carlucci e BARBARA D’Urso a Sanremo 2019? Il progetto : Milly Carlucci e Barbara D’Urso insieme alla conduzione del Festival di Sanremo 2019? Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in atto una trattativa segreta fra Rai e Mediaset per portare le due regine della prima serata sul palco dell’Ariston. Sanremo è terminato solo da pochi mesi, registrando un grande successo di ascolti e consensi, ma la macchina del Festival, si sa, non si ferma mai, così gli organizzatori della kermesse ...

Incidente osé da BARBARA D'Urso : Aida Nizar fa scandalo in fascia protetta Video : Ieri, domenica 13 maggio, è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Barbara D'Urso Domenica Live. Come di consueto, da quando è incominciata la nuova edizione del Grande Fratello di cui la D'Urso ne è conduttrice, i temi maggiormente trattati all'interno delle sue trasmissioni riguardano gli avvenimenti accaduti all'interno della casa più spiata d'Italia. Ultimamente, nell'occhio del ciclone vi è Aida Nizar, la vincitrice del ...

Gf di BARBARA D'Urso a rischio chiusura immediata : il motivo : Il Grande Fratello, reality condotto da Barbara D'Urso, non sta certo attraversando uno dei momenti migliori, in quanto sembra essere a rischio chiusura. Il Codacons, associazione posta a tutela dei consumatori, ha esposto i motivi per i quali è stata chiesto a Mediaset di porre fine al programma. Qualora non si ponga fine agli spiacevoli episodi di bullismo entro pochi giorni, si chiede di procedere con la chiusura del Gf nell'interesse dei ...

Signorini contro il Gf : 'Batte tutti i record del trash - BARBARA D'Urso finta moralista' : Il Grande Fratello quest'anno, non senza aver scatenato polemiche, sta andando alla grande dal punto di vista degli ascolti. La conduzione di Barbara D'Urso infatti ha rinverdito il reality che negli ...

Grecia Colmenares in Italia/ L’attrice di “Topazio” e “Manuela” da BARBARA d’Urso (Pomeriggio 5) : Grecia Colmenares in Italia incontra gli estimatori a Napoli, L’attrice di “Topazio” e “Manuela” da Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5, ecco la sua carriera in TV.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:43:00 GMT)

Alfonso Signorini contro il Grande Fratello : 'Batte tutti i record del trash. BARBARA D'Urso stakanovista con finto moralismo' : ROMA - Il Grande Fratello quest'anno, non senza aver scatenato polemiche, sta andando alla Grande dal punto di vista degli ascolti. La conduzione di Barbara D'Urso infatti ha rinverdito il reality che ...

Annalisa Minetti da BARBARA D'Urso - il 'miracolo' in diretta : 'Così potrei tornare a vedere' : Grazie alla sua seconda figlia Annalisa Minetti potrebbe vedere di nuovo. L'ex vincitrice di Miss Italia e cantante, ipovedente , ha presentato a Domenica Live da Barbara D'Urso la sua seconda nata, ...