Banche | Abi incontra Associazione Bancaria Sammarinese | piena collaborazione

Banche popolari - Consulta : limiti rimborso azioni stabiliti da Ue : Roma, 15 mag. , askanews, - Le regole prudenziali dell'Unione europea in materia bancaria - in particolare sulle condizioni per computare le azioni nel capitale primario delle Banche - non lasciano al ...

Banche - si amplia accordo Abi-imprese su nuove garanzie crediti : Roma, 11 mag. , askanews, Si allarga ad altre organizzazioni imprenditoriali l'accordo Abi-Confindustria sulle nuove garanzie per i crediti. Lo afferma l'associazione bancaria, sottolineando che con ...

Bankitalia alto debito e difficoltà Banche - Italia è vulnerabile. E pesanti tasse in arrivo. Ecco per chi : BankItalia analizza la situazione finanziaria Italia nel suo rapporto sulla Stabilità e le incertezze, molte, rimangono.

Banche : Abi - +21% conti correnti small business imprenditori immigrati - 2 - : ... da inquadrare nel contesto più ampio della regolare presenza di stranieri sul territorio, e che si rivela capace di contribuire all'economia del Paese: secondo i dati InfoCamere, il 9,4% delle ...

Banche : Abi - +21% conti correnti small business imprenditori immigrati : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Si rafforza la presenza degli imprenditori immigrati in Italia, sempre più attivi nel lavoro autonomo e nella piccola e media imprenditoria. Una vivacità imprenditoriale, quella delle comunità straniere, che si riflette anche nel rapporto con il mondo finanziario. Il numero di imprese small business titolari di un conto corrente passa dalle 74.000 unità del 2010 alle quasi 150.000 rilevate nel 2016, con un ...

Banche : Abi - +21% conti correnti small business imprenditori immigrati (2) : (AdnKronos) – Secondo il report, l’intermediazione finanziaria e l’accesso agli strumenti forniti dagli operatori del mercato contribuiscono a rafforzare il processo di sviluppo dell’attività imprenditoriale straniera. Un fenomeno articolato e in crescita quello delle imprese create da migranti in Italia, da inquadrare nel contesto più ampio della regolare presenza di stranieri sul territorio, e che si rivela capace di ...

Banche - ABI : soglia 5% per NPL indicata da EBA non giustificata : La soglia del 5% del NPL ratio , rapporto tra totale dei crediti deteriorati e totale dei crediti, indicata dall' Autorità Bancaria Europea , EBA, "non appare sufficientemente giustificato in ...

Banche - Abi : a febbraio sofferenze in calo a 54 - 5 miliardi : Roma, 17 apr. , askanews, - Diminuiscono ancora le sofferenze bancarie. A febbraio, secondo il rapporto mensile dell'Abi, le sofferenze nette , al netto delle svalutazioni, sono state pari a 54,532 ...

Visco : "Banche - crisi superata - ma ora serve stabilità e fiducia" - Corriere della Sera - : Secondo il governatore della Banca d'Italia 'grazie al salvataggio pubblico degli istituti più deboli e al miglioramento dell'economia, le banche italiane avrebbero superato la fase più difficile ...

Visco : 'Servono stabilità e fiducia per superare le ultime debolezze delle Banche' : 'C'è bisogno di stabilità e fiducia innanzitutto' per risolvere le ultime debolezze delle banche italiane. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella lectio magistralis a Tor ...

Visco : Banche meglio - ma serve stabilità : 13.06 E' stata superata la crisi delle banche più deboli, tuttavia "sono ancora presenti debolezze".Lo afferma il governatore di Bankitalia Visco, sottolineando che "c'è bisogno innanzitutto di stabilità e fiducia". Cause della crisi di alcune banche sono state "la duplice recessione" e "gravi episodi di cattiva gestione",non dipendono da"una vigilanza lenta o disattenta",ribadisce Visco. Nella congiuntura favorevole,le banche cerchino ...

Banche - si rafforzano le attività di responsabilità sociale d'impresa : Teleborsa, - Sostenibilità e risultati sociali in primo piano al convegno #ILCLIENTE dell' Associazione Bancaria Italiana , ABI , che rivela che è sempre maggiore l'impegno delle Banche nello sviluppo ...