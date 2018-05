Bagarre Serie B | ben 7 colossi si contendono i diritti tv per il prossimo triennio

Risultati e classifica Serie A - 37^ giornata : la Lazio non va oltre il pareggio contro il Crotone - la Champions si decide all’ultima giornata - Bagarre salvezza clamorosa [FOTO] : 1/30 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Risultati Serie B - 41^ giornata LIVE : che Bagarre per la promozione : Risultati Serie B, 41^ giornata LIVE: che bagarre per la promozione – Dopo il successo di ieri dell’Avellino contro lo Spezia continua il programma della 41^ giornata. Il già promosso Empoli affronta il trasferta il Brescia, il big match metterà di fronte Parma e Bari, gara fondamentale per la promozione. Trasferta insidiosa per il Venezia contro la Cremonese, il Frosinone contro l’Entella, ultime chance di playoff contro il ...

Serie B - classifica e risultati : Bagarre per il secondo posto : Gli uomini di Longo battono 1-0 il Carpi e volano alle spalle dell'Empoli. A -1 troviamo il Palermo , vittorioso 3-2 contro la Ternana, , mentre a -2 ci sono il Parma , impegnato domani a Cesena, e il ...

Serie B - 40^ giornata LIVE : Bagarre incredibile per la promozione : Serie B, 40^ giornata LIVE – Si gioca la 40^ giornata del campionato di Serie B, importanti indicazioni soprattutto per la promozione nel massimo torneo italiano, obiettivo anche per playoff e salvezza. Il Frosinone davanti al pubblico amico contro il Carpi mentre il Palermo dovrà vedersela con la Ternana. Trasferta per il Foggia contro il Venezia, lo Spezia davanti al pubblico amico contro la Pro Vercelli così come il Bari contro il ...

Risultati Serie C Girone C - il Lecce torna a vincere : Bagarre salvezza [FOTO] : 1/20 LaPresse ...

Risultati Serie C Girone C - il Lecce torna a vincere : Bagarre salvezza [FOTO] : 1/20 LaPresse ...

Serie C - Bagarre promozione : questa la gara più difficile Video : Il 33esimo turno del campionato di #Serie C è probabilmente decisivo per la bagarre promozione. Infatti, tutte e tre le squadre in corsa per raggiungere il primo posto nel girone C saranno impegnate in match difficilissimi. Partendo da Lecce, con i padroni di casa impegnati con il Siracusa [Video]; passando da Catanzaro, dove sara' di scena il #Catania di mister Lucarelli in uno stadio storicamente ostico, e arrivando a Trapani, dove i siciliani ...