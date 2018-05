Avellino Trento Streaming video e diretta tv | orario e risultato live gara-2 quarti

Basket - Playoff Serie A 2018 : respinto il ricorso di Avellino. Gara-2 contro Trento si giocherà a Brindisi : È stato respinto il ricorso presentato stamattina dalla Sidigas Avellino contro la sentenza di giudice sportivo che aveva squalificato il campo della squadra irpina per due partite. La sentenza è stata così confermata e di conseguenza Gara-2 della Serie di quarti di finale contro Trento, in programma domani sera, si giocherà a Brindisi. La squalifica, infatti, costringe Avellino a scegliere un palazzetto lontano almeno 100 km: si è optato per la ...

Playoff Basket - Peric trascina Venezia. Trento corsara ad Avellino : La Reyer Venezia ha sconfitto 87-77 la Vanoli Cremona mentre la Dolomiti Energia ha sbancato il PalaDelMauro 79-77

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento espugna Avellino! Salta il fattore campo in gara-1 : La Dolomiti Energia Trentino si è aggiudicata gara-1 dei quarti di finale contro la Sidigas Avellino. Un successo a domicilio di fondamentale importanza, che fa Saltare il fattore campo nella Serie al meglio delle cinque partite. I padroni di casa sembravano poterla vincere in maniera agevole, in doppia cifra di vantaggio all’inizio del quarto periodo. Poi, però, gli ospiti hanno rimontato fino a prendersi la vittoria in volata. È stata la ...

DIRETTA/Avellino Trento (risultato finale 77-79) streaming video e tv : sorpasso Trento! (gara-1 quarti playoff) : DIRETTA Avellino Trento info streaming video e tv: orario e risultato live del match di basket, gara-1 dei quarti dei playoff (oggi domenica 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 22:22:00 GMT)

Basket - quarti gara-1 playoff : Venezia-Cremona e Avellino-Trento : Ci siamo, con le prime due partite dei quarti di finale, stasera inizia la volata per lo scudetto del 2018. gara-1 stasera e domani , Venezia-Cremona alle 19; Avellino-Trento alle 20.45, . Gara-2 ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : i quarti di finale. Due derby lombardi - Venezia con Cremona - equilibrio in Avellino-Trento : Scattano domani i Playoff Scudetto con le prime partite dei quarti di finale. Tutti a caccia del titolo conquistato nella passata stagione dalla Reyer Venezia. In questa stagione sia il primo turno che le semifinali saranno al meglio delle cinque partite, mentre la finale si giocherà sulle sette partite come nel classico modello NBA. Sarà una post season molto simile ad un campionato del Nord Italia, visto che ben sette squadre arrivano da ...

