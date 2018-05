Australia | in una settimana vince per due volte alla lotteria

Australia : vince alla lotteria per ben due volte in una settimana Video : Quello di vincere alla lotteria è il sogno un po' di tutti i comuni mortali. Il sogno ricorrente di quanti ripongono nel gioco le speranze [Video] di dare una svolta in positivo, almeno economicamente, alle loro esistenze. Quanto accaduto ad un quarantenne Australiano però è qualcosa di unico che supera anche la fantasia del più inguaribile degli ottimisti. Un cittadino Australiano di Sydney infatti per ben due volte, a distanza di poco meno di ...

Australia : vince alla lotteria per ben due volte in una settimana : Quello di vincere alla lotteria è il sogno un po' di tutti i comuni mortali. Il sogno ricorrente di quanti ripongono nel gioco le speranze di dare una svolta in positivo, almeno economicamente, alle loro esistenze. Quanto accaduto ad un quarantenne Australiano però è qualcosa di unico che supera anche la fantasia del più inguaribile degli ottimisti. Un cittadino Australiano di Sydney infatti per ben due volte, a distanza di poco meno di una ...

Australia : Wade Island - l’isola in vendita che costa meno di una casa in città [GALLERY] : 1/5 ...

Strage in un casale in Australia : uccisi una madre e i suoi 4 bambini autistici : Sette corpi immersi nel sangue, uccisi a colpi di arma da fuoco. Una scena macabra quella che si è trovata di fronte stamattina la polizia di Osmington, tranquillo paesino Australiano alle porte di Margaret River, sulla West Coast.Il ritrovamento è avvenuto in un casolare in mezzo alla foresta, di proprietà di Cindy e Peter Miles, dove gli agenti si erano precipitati dopo una telefonata arrivata all'alba da un collaboratore ...

Australia - strage in una fattoria : morti 4 bambini e 3 adulti : Quattro bambini e tre adulti sono stati ritrovati morti in una fattorie nell'Australia occidentale. Sembra che siano tutti morti per colpi di arma da fuoco e sul posto sarebbe state trovate anche due ...

Australia - muore punto da una vespa il ragno più vecchio del mondo : aveva 43 anni : Il ragno più vecchio del mondo è morto a 43 anni punto da una vespa. Si trattava di una femmina di Gaius villous, scoperta nel 1974 nell’Australia sud-occidentale, nella riserva di North Bangulla, e da allora studiata nel suo ambiente naturale col nome di “numero 16”. Ad annunciarlo sono stati i ricercatori dell’Università Curtin di Perth, sulla rivista Pacific Conservation Biology. Il Gaius villosus è un grosso ragno dal morso non ...

Morto in Australia il ragno più vecchio del mondo. Ucciso dalla puntura di una vespa : Numero 16 fu scoperta negli anni Settanta dalla ricercatrice Barbara York Main, oggi 88enne, che ha cofirmato l'articolo in cui stato annunciato il suo decesso

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : l’Italia apre con una vittoria! Veronica Zappone e Simone Gonin battono 8-4 l’Australia : l’Italia apre con una vittoria i Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). La coppia formata da Veronica Zappone e Simone Gonin ha sconfitto l’Australia di Lynn e Dean Hewitt con il punteggio di 8-4. Un match deciso praticamente subito dagli azzurri che sfruttano bene l’hammer iniziale e realizzano due punti e subito dopo si ripetono rubando la mano agli avversari. Da qui in poi le due squadre si ...

Raikkonen : "È una buona Ferrari". Bottas : "Australia alle spalle" : Finlandesi sotto i riflettori in Bahrain. Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas per motivi diversi sono molto attesi in questa seconda gara del Mondiale. Il ferrarista è stato autore di un buon inizio di ...

Elsa Pataky e Chris Hemsworth - una domenica Australiana (con amici vip) : Non tutti festeggiano Pasqua e Pasquetta, ma non c’è bisogno di una ricorrenza particolare per godersi qualche ora in spiaggia con gli amici. Elsa Pataky e Chris Hemsworth che il costume da bagno non lo mettono mai da parte complice la vita in Australia, gli ultimi giorni li hanno trascorsi con Matt Damon e la moglie Luciana Barroso, che li hanno raggiunti a Byron Bay, nel Nuovo Galles del Sud, dove ultimamente l’attore australiano e ...

Parto record in Australia - nate tre gemelline identiche : “Una probabilità su 300mila” : Il 19 marzo scorso in un ospedale Australiano sono nate le piccole Isabelle, Amelia e Georgia. Nonostante i rischi, i genitori avevano deciso di portare avanti la gravidanza. “Volevamo più bambini, ora ne abbiamo avuto quattro in meno di due anni”, ha scherzato la mamma.Continua a leggere

F1 - GP Australia 2018 : Marko vede una Mercedes dominante - ma qual è stato il reale distacco a Melbourne con la Ferrari? : “È ora che si sveglino anche a Maranello, credo che inizino a rendersi conto che non riusciranno mai a raggiungere il livello delle power unit Mercedes“. A lanciare la bomba è stato Helmut Marko, consulente della Red Bull e capo del programma di sviluppo piloti. Parole con cui l’austriaco ha spento – o almeno provato a farlo – l’entusiasmo che regna tra i tifosi della Ferrari dopo la vittoria di Sebastian ...