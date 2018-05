Aston Martin DB11 AMR | regalità formato racing

Aston Martin DB11 AMR - quando il gioco si fa duro meglio scegliere come 007 – FOTO : Aston Martin DB11 AMR: il nuovo bolide da sogno della casa inglese è servito. Si tratta della versione più sportiva della nobile GT del marchio, come testimoniano i suoi numeri d’eccezione: sotto al cofano c’è un motore V12 biturbo di 5,2 litri di cilindrata, 639 cavalli di potenza massima e ben 700 Nm di coppia motrice. Un oceano di esuberanza messo a terra dalla trasmissione con cambio automatico ZF a otto marce e dalla trazione ...

Aston Martin DB11 AMR - La sportiva britannica supera i 330 km/h : L'Aston Martin ha finalmente tolto i veli alla AMR, la più cattiva delle DB11. L'attesa sportiva della Casa britannica monta un V12 di 5,2 litri da 639 CV a 6.500 giri e 700 Nm di coppia massima a 1.500 giri, abbinato al noto automatico ZF a otto marce. in vendita con prezzi a partire da 174.995 sterline nel Regno Unito, da 241.000 dollari negli Stati Uniti e da 218.595 euro in Germania, con prime consegne previste entro l'estate. ...

Aston Martin Vantage V600 2018 - solo 14 e su misura : Nella lunga storia della Aston Martin ci sono stati un’infinità di modelli speciali, tra cui la Vantage V600 del 1998, ovvero la versione più estrema della prima sportiva costruita a Gaydon nell’era moderna. Sotto il cofano c’era un 5.3 V8 bi-turbo che erogava 600 CV, in un’epoca in cui ne bastavano la metà per fare di un’auto una vera sportiva. Oggi la Vantage V600 rinasce, o meglio rinascerà in soli 14 esemplari ...

Aston Martin Targets Ferrari With High-End Electric SUV : Bloomberg, -- Aston Martin is reviving the Lagonda brand With a battery-powered sport utility vehicle to compete in a growing pool of electrified ultra-luxury cars. The manufacturer will unveil the vehicle in 2021 after showing a radical concept of the all-but defunct Lagonda ...

Aston Martin V12 Vantage V600 - una serie limitata per dare l'addio al V12 aspirato : Ulteriore tocco di sportività è dato dai cerchi di lega monodado, tipici del mondo delle competizioni. +++ Segui La Stampa Motori su Facebook! +++

Aston Martin V12 Vantage V600 - 600 CV con cambio manuale a tiratura limitata : A vent'anni di distanza la sigla V600 torna su una Aston Martin per dare l'addio a quella che potrebbe essere l'ultima V12 Vantage aspirata della storia. L'erede dell'iconica V8 Vantage V600, che nel 1998 era la versione più potente della gamma grazie al suo 5.3 litri supercharged da 600 CV, ripropone la stessa potenza dell'antenata in una serie limitata di 14 vetture, equamente divise tra coupé e roadster.Vecchia scuola. In attesa che la futura ...

Aston Martin Neptune - il sottomarino di 007 si compra davvero : Se ne era già parlato qualche mese fa, in occasione del Salone nautico di Montecarlo: Aston Martin avrebbe costruito il suo primo sottomarino, in collaborazione con l’azienda americana Triton – una compagnia specializzata nella produzione di sommergibili di lusso. È delle ultime ore, tuttavia, la notizia che, il Project Neptune (questo il suo nome), entrerà a far parte della esclusivissima flotta di personali mezzi di un certo Mr. ...

Aston Martin Triton Submarines - la prossima 'auto' di 007" : Basta rozzi sottomarini militari: nel prossimo film l'agente segreto più famoso del mondo userà un raffinato mezzo con interni in pelle realizzato direttamente dall'Aston Martin

Guida una Aston Martin ma abita nella casa Aler. E il consulente finisce nei guai : Marco Sarti, il consulente aziendale lucchese, arrestato a maggio 2017 per bancarotta fraudolenta e evasione fiscale, al quale erano stati sequestrati vari beni di lusso, sembra essere intestatario di un'alloggio Aler.Nal maggio 2017, Sarti era stato arrestato e la guardia di finanza gli aveva sequetrato un'Aston Martin, una Porshe, una Ferrari, una moto Yamaha, nonché 26 immobili. Oltre a vari terreni, possedeva case nella provincia di Bergamo, ...

Aston Martin sfida la Ferrari - ma la F1 non è solo un film : Mentre a Baku, oggi, s'accendono i motori per le libere del Gp dell'Azerbaigian, suona stonata l'uscita firmata dal ceo dell'Aston Martin Andy Palmer. Riferendosi alla volontà del marchio di entrare ...

F1 : Aston Martin si propone come alternativa in caso di abbandono della Ferrari : Siamo giunti al quarto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, a Baku (Azerbaijan), ma tiene banco quello che sarà il nuovo regolamento tecnico del 2021. Liberty Media, gruppo proprietario del Circus, ha rivelato nel corso del weekend del GP del Bahrein le proprie idee circa le nuove power unit. I gestori stelle e strisce, infatti, caldeggiano l’adozione degli attuali propulsori da 1,6 litri V6 turbo ibridi privi dell’MGU-H, il ...

Formula 1 - Palmer sui regolamenti 2021 : 'Aston Martin può essere una valida alternativa a Ferrari' : Ecco le parole di Andy Palmer, CEO di Aston Martin: 'Liberty vuole dei nuovi motori per il 2021 e la loro idea è quella di portare avanti questo sport. Le squadre impegnate, però, non vogliono ...

Aston Martin - Primo teaser della DBS Superleggera : Con un colpo a sorpresa la Aston Martin ha scelto di riportare sul mercato una denominazione che ha fatto la storia del marchio: la nuova "Super GT" al top della gamma si chiamerà DBS Superleggera, rievocando così la collaborazione con la Carrozzeria Touring negli anni 60 per i modelli DB4, DB5 e DB6.Dopo la Vanquish torna la DBS. La nuova DBS Superleggera rappresenterà il punto più alto in fatto di prestazioni, design e qualità ...

Aston Martin <br> - Test in pista per la Rapide AMR : La gamma AMR della Aston Martin si espande ulteriormente, come confermato dalle foto spia di una inedita variante della Rapide. La Casa inglese, che ha già lanciato sul mercato la Vantage AMR ed AMR PRO, ha presentato al Salone di Ginevra 2017 anche una concept derivata dalla Rapide, che sembra ora pronta per raggiungere le concessionarie.Nuove appendici aerodinamiche. Le foto spia, scattate al Nürburgring, mostrano la vettura priva di ...