Assilea | +18% leasing e noleggio a lungo termine in 1Â° trimestre 2018

Assilea : “+18% leasing e noleggio a lungo termine in 1° trimestre 2018” : Milano, 15 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Nel primo trimestre 2018, si registra una crescita del 12% dello stipulato leasing e noleggio a lungo termine, con un +18% nel comparto strumentale. A maggio 2018, il leasing si conferma come il prodotto preferito dalle pmi, con oltre il 70% delle prenotazioni relative ai finanziamenti della ‘Nuova Sabatini’. Nel 2017, la crescita degli investimenti in leasing in Italia ha superato la ...