meteoweb.eu

: Assilea: '+18% leasing e noleggio a lungo termine in 1° trimestre 2018' - Sicinform : Assilea: '+18% leasing e noleggio a lungo termine in 1° trimestre 2018' - Sicinform : Assilea: '+18% leasing e noleggio a lungo termine in 1° trimestre 2018' -

(Di martedì 15 maggio 2018) Milano, 15 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Nel primo2018, si registra una crescita del 12% dello stipulato, con un +18% nel comparto strumentale. A maggio 2018, ilsi conferma come il prodotto preferito dalle pmi, con oltre il 70% delle prenotazioni relative ai finanziamenti della ‘Nuova Sabatini’. Nel 2017, la crescita degli investimenti inin Italia ha superato la media dell’area euro, con oltre 26,6 miliardi di euro e una progressione del 12,9%. Boom per beni strumentali e famiglie. Sono questi alcuni dei numeri contenuti in ‘To Lease’, il rapporto sui numeri dele del, presentato a Milano nell’ambito dell’Assemblea annuale di– Associazione italiana.Il fatturato2017 cresce del 12,9% e l’incremento degli investimenti in ...