romadailynews

: Asd Judo Frascati, Favorini di bronzo ai campionati italiani Juniores: «Contenta, ma…» - oslaz : Asd Judo Frascati, Favorini di bronzo ai campionati italiani Juniores: «Contenta, ma…» - baldodangelo88 : Asd Judo #Frascati (ginn. ritmica), Vichi: «La finale del Kabaeva? Che crescita le nostre… - sportlaziale : Frascati (Rm) – Una finale regionale ricca di soddisfazioni. Nello scorso fine settimana il settore della ginnastic… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Roma – Un’altra medaglia pesante per Flavia. La forte atleta classe 2000 dell’Asdha conquistato il terzo posto nella categoria dei 63 chili aiche si sono svolti a Ostia nello scorso fine settimana. “E’ un risultato che conferma Flavia tra le migliori interpreti della sua classe – dice il presidente del club Nicola Moraci –”. “La gara è stata indubbiamente di ottimo livello tecnico. Per la presenza di diverse atlete molto forti tra cui Nadia Simeoli che ha conquistato anche una medaglia d’argento in una recente tappa dell’European Cup. E che alla fine si è presa il titolo di campionessa d’Italia. Il terzo posto rappresenta certamente un buon risultato anche in vista dell’impegno di domenica prossima in European Cup a La Coruna, in Spagna”. “Sono molto contenta di questa medaglia di– ha ...