Ascolti tv 14 maggio 2018 | Il Capitano Maria al 25 | 8% di share

Ascolti Tv | Lunedì 14 maggio 2018. Il Capitano Maria vince con il 25.8% - Taken 3 al 10%. In seconda serata L’Intervista 17.7% - Che Fuori Tempo che Fa 14.7% : Il Capitano - Camilla Diana Su Rai1 Il Capitano Maria ha conquistato 6.174.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Taken 3 – L’Ora della Verità ha raccolto davanti al video 2.174.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Kingsman – Secret service ha interessato 1.401.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni ha intrattenuto 1.429.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti ...

Ascolti tv ieri - Il capitano Maria vs Taken 3 | Auditel 14 maggio 2018 : Cosa dicono i dati degli Ascolti tv di ieri, 14 maggio 2018? Chi ha vinto, nella guerra dell’Auditel, fra Il capitano Maria, fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada e Taken 3 su Canale 5? Siamo giunti a metà maggio e i dati stanno già registrando un significativo calo. Con l’arrivo delle belle giornate, infatti, i telespettatori preferiscono uscire all’aria aperta più che rimanere chiusi in casa sul divano a guardare la ...

Ascolti TV | Domenica 13 maggio 2018. Che Tempo Che Fa non va oltre il 14.6% – 13.4% - Giletti 7% - Top Chef fermo all’1.1%. Il GF non sfonda a Domenica Live : Fabio Fazio e Milly Carlucci Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.464.000 spettatori pari al 14.6% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.066.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 The Best of Me – Il meglio di me ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.905.000 spettatori (7.7%) mentre Instinct 1.561.000 (6.8%). Su Italia 1 ...

Ascolti TV 12 maggio/ Il serale di Amici 17 vince contro L’Eurovision 2018 : record stagionale per la Queen : Ascolti TV 12 maggio, il serale di Amici 17 vince contro L’Eurovision Song Contest 2018: record stagionale per Maria De Filippi, ecco il confronto in dettaglio.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:37:00 GMT)