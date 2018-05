Ascoli Piceno | presentata la nona edizione de La Settimana della Famiglia

Maltempo : chiusa per forti piogge la ss 81 ad Ascoli Piceno : Anas in una nota comunica che, a causa delle forti piogge, è stato chiuso temporaneamente al traffico un tratto in entrambe le direzioni della strada statale 81 ‘Piceno Aprutina’, nel territorio comunale di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno. Il provvedimento è stato disposto a causa dei detriti presenti in all’altezza del km 7,500. Il traffico è stato deviato in loco sulla viabilità alternativa. Sul posto sono presenti le squadre Anas per ...