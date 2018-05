Asamoah a Milano per visite mediche

Calciomercato Inter : secondo colpo dei nerazzurri - Asamoah a Milano per le visite mediche : Il terzino Kwadwo Asamoah è praticamente un giocatore dell’Inter. Il 29enne ghanese ha svolto oggi a Milano le visite mediche con il club nerazzurro, che precederanno la firma sul contratto: il difensore arriverà a parametro zero dalla Juventus e firmerà un triennale da circa 3 milioni di euro annui. Dopo Stefan De Vrij, arriva così il secondo acquisto a parametro zero per l’Inter per la stagione 2018/19. Il terzo colpo sarà invece ...

