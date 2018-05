vanityfair

: Art Baires: la nuova Buenos Aires vive d’immaginazione - TravellerItalia : Art Baires: la nuova Buenos Aires vive d’immaginazione -

(Di martedì 15 maggio 2018) A un certo punto bisogna decidersi: restare tra le due stradine colorate della Boca, dove i tangueros concedono ai turisti un giro di ocho per qualche spicciolo. Oppure spingersi nelle vie interne, lungo la Wenceslao Villafañe e la Caboto, dove l’umanità può apparire più derelitta ma non per questo minacciosa, e scoprire i murales (finanziati dal progetto governativo ColorBA) che lampeggiano tra le vie e imbattersi in quella forza che sta cambiandodallo stomaco: l’arte contemporanea. «Insieme con spazi indipendenti come Walden Gallery e Quadro abbiamo creato il Distrito de las Artes: le gallerie dei quartieri ricchi come Palermo e Recoleta si stanno trasferendo qui», racconta Inés Starc, coordinatrice di Barro (Caboto 531, barro.cc), mentre supervisiona le operazioni di carico su bisarca di una scultura di Matías Duville, enorme asteroide della serie Romance Atómico ...