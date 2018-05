Arriva Facebook per adolescenti | ecco come funziona

Facebook - Arriva il portale dedicato agli adolescenti : ci sono informazioni e consigli sul social : Facebook ha lanciato una nuova pagina per i più giovani, che comprende anche i racconti dei coetanei di tutto il mondo su come utilizzano la tecnologia e i consigli su cosa fare se si ha bisogno di ...

Facebook : Arriva portale di spiegazione per adolescenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Facebook : Arriva il portale per gli adolescenti. Ecco i 10 consigli per i ragazzi : I consigli, elaborati da Liz Perle, consulente americana che da anni si occupa di giovani e tendenze emergenti, sono nati grazie alle conversazioni avvenute con gli adolescenti in tutto il mondo. ...

Lotta alle fake news - anche in Italia Arriva il test di Facebook Video : E' guerra aperta alle fake news. Dopo anni passati a scorrere i social e a cliccare su notizie troppo belle o curiose per essere vere, adesso Facebook ha deciso che è ora di virare con decisione verso un'informazione certificata e di qualita'. Ma come si fa a scegliere quale sia la testata giornalistica più affidabile? La piattaforma di Mark Zuckerberg, come sta gia' facendo negli Stati Uniti dal febbraio scorso, proporra' anche agli utenti ...

Lotta alle fake news - anche in Italia Arriva il test di Facebook : E' guerra aperta alle fake news. Dopo anni passati a scorrere i social e a cliccare su notizie troppo belle o curiose per essere vere, adesso Facebook ha deciso che è ora di virare con decisione verso un'informazione certificata e di qualità. Ma come si fa a scegliere quale sia la testata giornalistica più affidabile? La piattaforma di Mark Zuckerberg, come sta già facendo negli Stati Uniti dal febbraio scorso, proporrà anche agli utenti ...

Se Elimino Un Commento Su Facebook Arriva La Notifica? : Cosa succede se cancelli un Commento sotto ad un tuo post su Facebook? Arriva la notifica se cancelli un Commento a qualcuno su Facebook? Se Elimino un Commento da un post o da una foto su Facebook Arriva una Notifica? Se cancello o rimuovo un Commento da Facebook la persona se ne accorge? Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, […]

Arriva il Tinder di Facebook - ecco come funziona : Dopo lo scandalo Cambridge Analytica e le varie accuse legate alla gestione dei dati personali degli utenti, Facebook guarda al …

Facebook : Arriva la nuova funzione per gli incontri online Video : 2 arriva l'ennesima rivoluzione targata #Facebook: #Mark Zuckerberg ha deciso di introdurre una funzione [Video] che dara' l'opportunita' di incontrare il proprio partner online. Così facendo, il noto social network non solo riuscirebbe ad accogliere nuovi utenti, ma anche a fare concorrenza ad app come #tinder, che nascono unicamente per il dating. La notizia relativa all'introduzione di quest'importante novita' è stata data ...

Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger : Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger, foto: Startmag Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook , in California, ha ...

L’amore Arriva su Facebook (e Tinder trema) : L’apertura di F8, l’appuntamento californiano per gli sviluppatori di software, ha stupito tutti. Zuckerberg, dopo aver raccontato del suo impegno in favore di una sempre maggiore protezione dei dati degli utenti, ha fatto intendere che nonostante la crisi generata da Cambridge Analytica, lo show deve andare avanti. E quale modo migliore per risollevare gli user se non far scoccare l’amore? Sta arrivando sul social una nuova ...

Facebook come Tinder : Arriva un servizio per gli incontri. E maggiori controlli per la privacy : ... PENSATO PER I SINGLE 'Vogliamo unire le persone', continua a ripetere Zuckerberg fedele alla nuova mission che il fondatore ha dato all'azienda lo scorso anno : 'Creare comunità e unire il mondo'. E ...

Facebook - la novità che mancava è Arrivata. La nuova incredibile funzione di Mark Zuckerberg è finalmente a nostra disposizione : come funziona e a cosa serve. Wow! : Si chiama “Local” ed è il software social che nasce dalle ceneri di Facebook Events. Per chi non lo ricorda Events non ha avuto vita facile (e duratura) e per questo Zuckerberg ha deciso di creare qualcosa di totalmente nuovo ma allo stesso tempo anche decisamente vecchio. Facebook Local è il nome della nuova applicazione lanciata dal sommo Mark che permette di scovare tutti gli eventi organizzati del mondo. È naturalmente gratuita e non ...

Facebook - Arriva riconoscimento viso : ecco come fare : ... scrive Facebook nel messaggio che sta iniziando ad arrivare in questi giorni agli utenti italiani ed europei, per poi essere esteso al resto del mondo. Nei giorni scorsi il gruppo guidato da Mark ...

Facebook - Arrivano gli avvisi sul riconoscimento del viso : ... scrive Facebook nel messaggio che sta iniziando ad arrivare in questi giorni agli utenti italiani ed europei, per poi essere esteso al resto del mondo. Nei giorni scorsi il gruppo guidato da Mark ...