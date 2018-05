Arlecchino premier | servitore di due padroni

huffingtonpost

(Di martedì 15 maggio 2018) La vicenda della formazione del governo Movimento 5 Stelle-Lega da drammatica sta diventando grottesca. In primo luogo emerge che su tutta una serie di questioni di merito non c'è accordo per la "contraddizion che nol consente" fra un partito di estrema destra quale è diventata la Lega che ha una sua coerenza interna, e un movimento insieme autoritario, populista e demagogico che contiene insieme elementi di destra e di sinistra: di conseguenza sono tutt'ora aperte una serie di questioni decisive, come l'immigrazione, la sicurezza, le infrastrutture, la giustizia, la scelta su TAV e sulla vita o la morte dell'ILVA.Sul resto (reddito di cittadinanza, legge Fornero, flat tax, IVA) abbiamo capito come hanno raggiunto l'accordo, fanno saltare i conti dello Stato dilatando di oltre 100 miliardi la spesa pubblica; poi più che una contrattazione con l'Unione Europea su ...