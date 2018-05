Argentina | River batte San Lorenzo e si qualifica per Copa Sudamericana

Argentina - River pari col Colo’n e Coppa Sudamericana più lontana : Il River Plate pareggia 0-0 in casa del Colòn di Santa Fe fallendo per il momento la chance di agguantare l’ultimo posto utile per disputare la prossima Coppa Sudamericana. Quando rimangono 2 giornate alla fine della Superliga Argentina, i ‘millonarios’ sono dunque costretti a rincorrere: con 39 punti al momento la formazione di Buenos Aires è 12esima in classifica con un ritardo di 1 punto dall’Argentinos Juniors che ...

Probabili Formazioni Colon-River Plate Superliga Argentina 08-05-2018 : Continua la scalata del River Plate alle posizione di classifica che sempre gli sono state consone. A tentare di contrastarlo ci sarà il Colon martedì 8 maggio alle ore 02:15, in una sfida che si prospetta impegnativa a causa della scarsa differenza di punti tra le due Formazioni. I padroni di casa infatti occupano la 13^ posizione in campionato e precedono i rivali di giornata di un solo punto. A vantaggio della squadra di Santa Fe ...

Probabili Formazioni River Plate-Rosario Superliga Argentina 15-04-2018 : Torna la Superliga Argentina con tutti i suoi futuri campioni e i suoi talenti straordinari. In questa giornata assisteremo ad una delle sfide più attese del weekend, una sfida dal sapore storico che vedrà contrapposte domenica 15 aprile alle ore 22:45 tra River Plate e Rosario Central. I padroni di casa stanno compiendo una seconda parte di campionato sensazionale, inanellando vittorie e prestazioni da grande squadra. L’ultima ...

Probabili Formazioni Racing Avellaneda-River Plate Superliga Argentina 09-04-2018 : Match infuocato il Primera Division Argentina in programma lunedì 9 aprile alle ore 01:00 tra Racing Avellaneda e River Plate, due grandi del calcio albiceleste che tuttavia stanno vivendo due momenti di forma e classifica molto differenti. I padroni di casa già da qualche settimana hanno abbandonato i sogni e le mire legate alla vittoria del campionato e al momento sono fermi alla 5^posizione in campionato. Una posizione che significa ...

Tre giovani calciatori del River Plate sarebbero stati abusati sessualmente - ha denunciato una ong Argentina : Alcuni giocatori della divisione giovanile del River Plate, famosa squadra di calcio di Buenos Aires, sarebbero stati abusati sessualmente. Lo ha fatto sapere durante una conferenza stampa l’avvocato di un’organizzazione non governativa locale (AVIVI) che si occupa di vittime di The post Tre giovani calciatori del River Plate sarebbero stati abusati sessualmente, ha denunciato una ong argentina appeared first on Il Post.

Probabili Formazioni Defensa y Justicia-River Plate Superliga Argentina 01-04-2018 : Riparte la Superliga Argentina dopo la pausa dedicata alle amichevoli internazionali. Tra i match che si terranno domenica 1 aprile, ovvero nel giorno in cui quest’anno si celebra la Santa Pasqua, ci sarà quello tra Defensa y Justicia e River Plate in programma alle ore 16:00. I padroni di casa stanno vivendo un momento di forma definibile come altalenante. Infatti nelle ultime cinque gare di Primera Division hanno collezionato due ...

Probabili Formazioni River Plate-Belgrano Superliga Argentina 19-03-2018 : Continua la rincorsa del River Plate alle zone di classifica che storicamente gli compete. A tentare di frenare la cavalcata dei padroni di casa lunedì 19 marzo alle ore 00:00 ci sarà il Belgrano in una sfida che si preannuncia tutto fuorché scontata per entrambe le compagini. I padroni di casa hanno ilo morale alle stelle grazie alle 2 vittorie consecutive ottenute in campionato contro il Patronato per 1 a 0 e nella Supercopa Argentina ...

Probabili Formazioni Patronato-River Plate Superliga Argentina 11-03-2018 : Continua il periodo no del River Plate che nel match di domenica 11 marzo alle ore 01:30 dovrà sfidare il Patronato in una sfida che si preannuncia delicata a tutti gli effetti. Le due Formazioni infatti sono sempre più verso il fondo della classifica e un’inversione di tendenza è decisamente obbligatoria prima che sia troppo tardi. I padroni di casa si trovano al momento al 24^ posto in classifica e, fino a questo momento, hanno ...