Apple | guerra brevetti contro Samsung

Microsoft : ”La guerra con Apple è ormai terminata” : Il responsabile del marketing di casa Microsoft , Chris Caposella, ha rilasciato recentemente un’intervista dove ribadisce chiaramente che la storica guerra con Apple è terminata ormai da diversi anni. Il cambio di strategia è iniziato da quando Satya Nadella, l’attuale CEO della società, ha sostituito il caro Steve Ballmer mostrandosi molto più aperto e trasformando Microsoft in un’azienda multipiattaforma adottando addirittura ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Si migliora senza copiare gli iPhone della Apple : la “guerra” è finita : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus escono sconfitti per quanto riguarda la batteria: minor durata di Galaxy S8, iPhone X e tanti altri top di gamma 2018.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:05:00 GMT)