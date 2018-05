App Android per creare GIF

Android P dichiara guerra alle App che si bloccano : (Foto: Google) A tutti gli utenti Android sarà successo almeno una volta nelle ultime due settimane che un’app impazzita abbia tenuto in ostaggio l’intero telefono, bloccato per interminabili secondi fino all’ovvio annuncio: l’app non risponde, si desidera chiuderla o continuare ad attendere? Succede spesso, succede a tutti, ma soprattutto non succede solo con il sistema operativo del robottino verde, che non è ...

Zoopark - il malware che spia le chat su WhatsApp per i dispositivi Android : La sua principale caratteristica, però, è che finora ha colpito solo poche centinaia di dispositivi in alcune zone del mondo. WhatsApp, da oggi è possibile scaricare tutti i dati e le informazioni ...

Tante App e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Ci sono più di 40 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno solo 14 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per iniziare al meglio questa settimana? L'articolo Tante app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana proviene da TuttoAndroid.

Android P mostra gli Appuntamenti nella schermata di blocco - ma solo per pochi : Anche se la seconda Developer Preview di Android P è disponibile da pochi giorni, Google sta già effettuando dei test limitati con nuove […] L'articolo Android P mostra gli appuntamenti nella schermata di blocco, ma solo per pochi proviene da TuttoAndroid.

Android P blocca le App invece di avvisare l’utente quando non rispondono : Tra ne novità secondarie di Android P vi è anche la rimozione delle finestre di dialogo "App Not Responding" (ANR) per le applicazioni in primo piano L'articolo Android P blocca le app invece di avvisare l’utente quando non rispondono proviene da TuttoAndroid.

La 5+1 Applicazioni da NON installare su Android : Milioni di App disponibili per Android ma molte sono pericolose e creano problemi. Ecco le 5+1Applicazioni da NON installare su Android per non rallentare il vostro smartphone e rischiare furti di dati Le App che non dovete installare da Android Il Play Store di Google contiene milioni di app, quasi 2, sono tantissime e se […]

L’App per i messaggi di Android aggiunge le scorciatoie per copiare il codice 2FA : Sembra che Google stia cercando semplificare ulteriormente la procedura per la sicurezza a due fattori di autenticazione, aggiungendo una nuova funzionalità all'app messaggi di Android che permette di copiare direttamente il codice contenuto nelle notifiche dei messaggi 2FA con un solo tocco. L'articolo L’app per i messaggi di Android aggiunge le scorciatoie per copiare il codice 2FA proviene da TuttoAndroid.

App - Giochi ed Icon Pack scontati e Gratis per Android 11 Maggio 2018 : Più di 50 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate oggi 11 Maggio 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app Gratis o scontate per Android Oltre 50 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 11 Maggio 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono oltre 50 app scontate tantissime applicazioni […]

Virus Android scoperto l’11 maggio : il nome delle App infette da Guerrilla : Un nuovo Virus Android sta prendendo piede in questi giorni, anche se a conti fatti la minaccia non dovrebbe rappresentare più un pericolo per gli utenti potenzialmente coinvolti. Sto parlando di Guerrilla, malware che ha visto la luce un paio di mesi dopo il nostro ultimo report sull'argomento e che per forza di cose richiede un approfondimento. Fondamentale, a mio modo di vedere, indicare anche ai nostri lettori il nome delle 25 app coinvolte, ...

Più di 40 App e giochi Android in offerta sul Play Store per concludere la settimana in bellezza : Ci sono più di 40 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno ben 21 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per concludere la settimana in bellezza? L'articolo Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per concludere la settimana in bellezza proviene da TuttoAndroid.

Google Play Awards 2018 : Oscar della tecnologia - ecco le App Android premiate Video : Gli smartphone hanno cambiato la vita di milioni di persone. I telefoni intelligenti sono fatti di app e nei vari store se ne trovano milioni. Destreggiarsi è ormai molto difficile e non tutte risultano utili o funzionali a quello che si cerca. Tuttavia, da qualche anno, Google attraverso i Play Awards premia le migliori. Una sorta di Premio Oscar in chiave tecnologica che permette agli sviluppatori di essere stimolati a partorire idee sempre ...

Google : scopriamo quali sono le migliori Applicazioni Android del 2018 Video : Il successo stratosferico ottenuto dagli smartphone è un dato di fatto e la corsa per acquistare l'ultimo modello è sempre presente e travolgente, con milioni di utenti fanno anche le nottate davanti gli store per portare a casa l'ultimo modello di cellulare da usare poi con le app preferite. A proposito di queste, è arrivata la classifica di preferenze stilata da Google attraverso i Play Awords. Si tratta di una sorta di Premio Oscar fra gli ...

Google : scopriamo quali sono le migliori Applicazioni Android del 2018 : Il successo stratosferico ottenuto dagli smartphone è un dato di fatto e la corsa per acquistare l'ultimo modello è sempre presente e travolgente, con milioni di utenti fanno anche le nottate davanti gli store per portare a casa l'ultimo modello di cellulare da usare poi con le app preferite. A proposito di queste, è arrivata la classifica di preferenze stilata da Google attraverso i Play Awords. Si tratta di una sorta di "Premio Oscar" fra gli ...

Google ha assegnato i premi Oscar per le App Android : L’annuale conferenza Google I/O che la casa di Mountain View organizza ogni anno per gli sviluppatori non è stata solo l’occasione per l’azienda di annunciare le proprie novità negli ambiti di smartphone e intelligenza artificiale, ma è anche servita per celebrare gli stessi sviluppatori che da anni contribuiscono alla fortuna del sistema operativo Android. A questo proposito a margine della manifestazione il gruppo ha ...