App Android per creare GIF

Lenovo Moto G5 Appare su Geekbench con Android 8.1 Oreo : Lanciato all'inizio dello scorso anno, il Lenovo Moto G5 è tra i modelli per i quali il produttore ha promesso l'aggiornamento ad Android Oreo e forse ci siamo

Registrare Schermo Android : 5 Migliori App : Ecco la nostra selezione delle Migliori app per Registrare Schermo Android nel 2018. Vuoi Registrare un video dello Schermo Android? Ecco i Migliori programmi e le Migliori app per farlo. Registrare lo Schermo Android: migliore app e programma senza root App per Registrare Schermo Android Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato ai nostri utenti Android. Oggi in particolare andremo a vedere […]

Twitter chiude le App per Android TV - Roku e Xbox : Il team di Twitter ha annunciato con un tweet che le app di Android TV, Roku e Xbox non saranno più disponibili a partire da domani, giovedì 24 maggio 2018

Clipboard Everywhere consente di copiare e incollare Appunti tra dispositivi Android e Windows : Clipboard Everywhere è uno strumento che permette di copiare e incollare gli appunti tra differenti dispositivi Android e Windows in tempo reale. L'app supporta la criptazione AES-256 end-to-end e offre la possibilità di sincronizzare l'ultimo elemento copiato e la cronologia degli appunti di 10 elementi tra i vari dispositivi.

Come chiedere il rimborso di un'App su Android e iPhone : Il mondo delle applicazioni non segue queste logiche: richiedere un rimborso è più complicato del previsto . La frase " Soddisfatti o rimborsati " non fa parte della filosofia del Google Play Store e ...

Tante novità per le aziende con Android P - Google Tasks supporta già il cambio account in-App : Android P porta Tante novità per le aziende e per chi usa uno smartphone Android per lavoro: in arrivo anche il cambio di account direttamente in app, disponibile già su Google Tasks.

Ecco le 10 App più scaricate per Android : Ecco le 10 App più scaricate per Android ad Aprile 2018: Ci sono le solite note ma anche Giochi e qualche sorpresa Top 10 delle App per Android più scaricate Sono circa 2 milioni le applicazioni disponibili per Android ma solo poche centinaia le usiamo tutti i giorni e lottano nelle classifiche mondiali di download. […]

L'App AirMirror consente di controllare i dispositivi Android da remoto : AirMirrror è un'applicazione che permette di accedere liberamente a vari dispositivi Android da remoto in modo semplice, rapido e sicuro. Lo strumento è utile per fornire assistenza remota a familiari e amici, gestire i giochi per smartphone e tablet da un dispositivo remoto, oppure sorvegliare l'ambiente circostante con la fotocamera del dispositivo per questioni di sicurezza.

App Android per creare GIF : Hai visto tutti i tuoi amici condividere le GIF, ossia le immagini animate, sui loro profili social o sulle chat, facendoti sbellicare dalle risate? Anche tu puoi creare GIF uniche facilmente utilizzando delle app specifiche per il tuo dispositivo mobile, così da poterle condividere rapidamente su tutti i social a cui sei iscritto o sulle […] App Android per creare GIF

App - Giochi ed Icon Pack scontati e Gratis per Android 21 Maggio 2018 : Più di 50 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 21 Maggio 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app Gratis o scontate per Android Oltre 50 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 21 Maggio 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono oltre 50 app scontate tantissime applicazioni Gratis […]

Play Store : tanti giochi e molte App Android in offerta per questo lunedì : Ci sono più di 40 tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. Di questi saranno solo 15 i contenuti disponibili gratuitamente. Quale modo migliore per cominciare al meglio la settimana?

Vuoi usare i controlli gestuali di iPhone X su Android? Ci pensa un’App : (Foto: Xda) Da quando Apple con iPhone X ha adottato le gesture di navigazione all’interno del suo sistema operativo, anche su Android questo modo di muoversi nei meandri del telefono ha iniziato a prendere piede, tanto che Google sta pensando a qualcosa di simile per la prossima versione di Android. Da oggi però qualunque telefono può liberarsi della classica barra di navigazione virtuale a tre tasti grazie a Navigation Gestures, ...

Le videochiamate di gruppo di WhatsApp avvistate su beta Android e iOS prima del lancio : WhatsApp si appresta ad introdurre le videochiamate di gruppo nel corso dell'anno, nel frattempo la nuova ed attesa feature è già stata avvistata su iOS e sulla beta Android prima ancora del suo lancio ufficiale: i beta-test sono in corso, ma il roll out ha coinvolto per ora solo pochi fortunati.

Frasi Da Mettere Su Instagram : Le Migliori 6 App Per Android e iPhone : Dove posso trovare Frasi e didascalie per Instagram? Ci sono app che consigliano le Frasi belle da Mettere su Instagram? Dove trovare Frasi e aforismi per Instagram in inglese da copiare e incollare? Frasi per foto Instagram: dove trovarle da copiare velocemente? Frasi per foto Instagram: ecco 6 app indispensabili su Android e iPhone Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli […]