Anticipazioni UeD | la scelta di Nilufar Addati è Giordano

Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Nilufar va in onda mercoledì 16 maggio La scelta di Nilufar Addati a Uomini e Donne andrà in onda domani, mercoledì 16 maggio. I telespettatori vedranno subito chi tra Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari ha avuto l'opportunità di uscire dal programma insieme alla tronista.

Uomini e Donne anticipazioni: Giorgio vuole il confronto con Gemma, ma Marco non ci sta A Uomini e Donne ieri è stata registrata la nuova puntata del Trono Over. La talpa di Isa e Chia ha rivelato che Maria De Filippi ha scelto, ancora una volta, di iniziare con Gemma. Dopo l'uscita di scena di

Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Riccardo lasciano insieme il programma? Un bacio importante Le anticipazioni di Uomini e Donne del Trono over vedono ancora protagoniste, secondo quanto dichiara la talpa di Isa e Chia, le vicende legate a Gemma, Giorgio, Ida, Riccardo e Sossio. Ieri si è registrata una nuova puntata, che prossimamente andrà

Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci delle nuove anticipazioni di Uomini e Donne. Ieri infatti è stata registrata una nuova puntata del trono over dove a far da padrone sono stati i sentimenti e soprattutto l'amore. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Il trionfo dell'amore Ieri è stato registrato un nuovo appuntamento con le dame ed i cavalieri del trono over, dove non sono di certo mancati i colpi di

Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo a Uomini e Donne. Ieri, 28 aprile, è stata registrata una nuova puntata dello show dedicata al trono over e a tutte le dinamiche che ogni volta nascono e finiscono fra le sue dame ed i suoi cavalieri. Ma vediamo insieme cosa è successo questa settimana. La lite infinita Ieri è stato registrato un nuovo appuntamento del trono over dove non

Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci delle utime anticipazioni del trono classico di Maria De Filippi. Oggi infatti è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dove a far da padroni sono stati soprattutto i corteggiatori di Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Ma vediamo insieme cosa è successo. l'abbandono di Lorenzo Riccardi Oggi pomeriggio è stata registrata un'altra puntata del trono