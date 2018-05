Anticipazioni “Ieri oggi italiani” | Il cinema | da Fellini a Sorrentino

superguidatv

(Di martedì 15 maggio 2018) Tra gli ospiti di Rita Dalla Chiesa, Sandra Milo, i fratelli Vanzina, Simona Izzo, Barbara Alberti, Rino Barillari, Alvaro Vitali, Ricky Memphis, Serena Grandi. Ieriitaliani,16 maggio Mercoledì 16 maggio, in seconda serata, su Retequattro, ultimo appuntamento con, il programma ideato da Maurizio Costanzo e condotto da Rita Dalla Chiesa. Tema della puntata, il: un viaggio dal ’900 a, tra alcune delle pellicole che hanno fatto la storia della Settima Arte. Si parlerà di neorealismo a “IeriItaliani” Dalla Chiesa, in compagnia di Barbara Alberti, Sandra Milo e Rino Barillari, apre la puntata parlando di neorealismo, movimento che ha prodotto capolavori come Ossessione, Roma Città Aperta, Rocco e i suoi fratelli. A seguire, insieme ai fratelli Vanzina, Simona Izzo e Alvaro Vitali, la conduttrice si concentra sulla ...