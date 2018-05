Anticipazioni Grande Fratello 15 oggi | ecco chi torna nella casa

Blastingnews

: Grande Fratello 15 | Puntata 15 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.15 - gossipblogit : Grande Fratello 15 | Puntata 15 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.15 - romabimbi03 : Roma03 si sta preparando al grande evento Bimbinfiera Roma 2018 - Noi saremo in giro per gli stand e ce li stiamo s… -

(Di martedì 15 maggio 2018)15 maggio è in programma su Canale 5 una nuova attesissima puntata del15 condotto da Barbara D'Urso in rigorosa diretta televisiva. Un appuntamento imperdibile per tutti gli spetatori del reality show, visto che anche questa settimana ci sarà un bel po' di carne da mettere al fuoco e potrebbero esserci dei clamorosi ritorni all'interno dellapiù spiata d'Italia.chi ridel2018Chi ha seguito la puntata del GF 15 della scorsa settimana sa bene che c'è stata l'eliminazione ufficiale di Aida Nizar, la quale è stata costretta ad abbandonare la trasmissione, sconfitta al televoto da Luigi Favoloso. Il pubblico social, però, non ha gradito per niente l'eliminazione di Aida dallapiù spiata d'Italia e nel corso di questa settimana sono stati in tantissimi a chiedere alla produzione di poterla riammettere di nuovo...