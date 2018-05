Anthony Joshua | ' Voglio combattere contro Wilder | è il mio destino'

Anthony Joshua potrebbe debuttare negli USA - ma l'avversario non sarà Wilder Video : Anthony Joshua potrebbe combattere negli Stati Uniti la prossima estate, ma non lo fara' per l'atteso match di riunificazione del titolo dei pesi massimi contro il campione mondiale versione WBC, Deontay Wilder. Con ogni probabilita', mettera' in palio le corone iridate Super WBA, IBF, IBO e WBO contro Jarrell 'Big Baby' Miller. Questa sembra l'intenzione di Eddie Hearn, promoter di AJ, dopo l'infruttuosa missione newyorchese in cui il nuovo ...

Boxe - Deontay Wilder lancia la sfida ad Anthony Joshua : offerti 50 milioni di dollari per il Mondiale totale! : Deontay Wilder ha ufficialmente lanciato la sfida ad Anthony Joshua. Il Campione del Mondo WBC dei pesi massimi ha scritto una lettera al britannico che invece detiene le cinture WBA, WBO, IBO, IBF chiedendo ufficialmente un incontro per la riunificazione totale dei titoli iridati della categoria regina. Lo staff dello statunitense ha infatti offerto a Joshua 50 milioni di dollari (circa 41 milioni di euro) per disputare uno degli incontri che ...

Anthony Joshua e Deontay Wilder - la boxe torna 'cinematografica' : Ed il mondo ora freme per vederli combattere sullo stesso ring e celebra il ritorno della grande boxe e di un duello che mancava dagli anni '90, dai tempi della sfida tra Mike Tyson ed Evander ...

Anthony Joshua e Deontay Wilder - la boxe torna 'cinematografica' Video : 5 Il ritorno in bello stile della 'grande #boxe' ha una data precisa, quella del 29 aprile 2017. Davanti a 90 mila persone, in un tradizionale 'tempio' calcistico come il mitico Wembley, Anthony Joshua mise K.O Wladimir Klitschko aggiungendo altre due corone mondiali al titolo IBF gia' detenuto. Il giovane campione britannico con l'Africa nel Dna, nel cuore e sulla pelle aveva messo al tappeto colui che per oltre un decennio aveva ...

Anthony Joshua - icona imbattibile della boxe : ora chi sfiderà? Wilder per la riunificazione totale - suggestioni Fury e Klitschko : La boxe sembra avere davvero svoltato con Anthony Joshua. Dopo il match epocale con Klitschko dello scorso anno, il britannico ha saputo mandare in visibilio la folla oceanica che lo ha supportato a Cardiff e ha sconfitto Joseph Parker: il match tra i due imbattuti ha premiato il padrone di casa che così ora è Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Quattro cinture sul suo addome, simbolo della sua forza totale e ...

Boxe - Anthony Joshua in trionfo : Joseph Parker si arrende ai punti. Campione del Mondo WBA - WBO - IBF dei pesi massimi : Anthony Joshua ha sconfitto Joseph Parker ai punti (118-110, 118-110, 119-109) e si è così laureato Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Al Principality Stadium di Cardiff, davanti a 78mila spettatori, il britannico non ha avuto alcun problema contro il rivale neozelandese ma per la prima volta in carriera non è riuscito a trionfare per ko: dopo 20 successi prima del limite, il 28enne è stato costretto al ...

Anthony Joshua vs Joseph Parker - la sfida stellare per il Mondiale dei pesi massimi. Il britannico favorito - ma l’avversario… : Anthony Joshua e Joseph Parker sono pronti per sfidarsi a Cardiff in uno dei match di boxe più attesi dell’anno. Sabato 31 marzo i due pugili incroceranno i guantoni e regaleranno spettacolo nell’incontro che metterà in palio le cinture mondiali WBA, WBO, IBO, IBF dei pesi massimi. Il vincitore diventerà così il detentore di tre corone di prima fascia e potrà sfidare Deontay Wilder (Campione WBC) per l’unificazione ...