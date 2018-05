Annunciata la data di uscita di F1 2018

Final Fantasy XIV : Annunciata la data di pubblicazione della patch 4.3 : Nella giornata odierna Square Enix ha annunciato la data di pubblicazione del nuovo aggiornamento per Final Fantasy XIV. Come riporta Dualshockers, l'aggiornamento 4.3 chiamato "Under the Moonlight" sarà disponibile dal 22 maggio e introdurrà tonnellate di nuove attività, tra cui:E' anche stato rilasciato un trailer (lo trovate qui sotto) ma ve ne sconsigliamo la visione se siete sensibili agli spoiler, e qui ne troverete parecchi.Read ...

The Banner Saga : Annunciata la data di uscita del primo capitolo per Switch : Durante il Nindies Showcase Spring 2018, Nintendo ha annunciato l'arrivo di The Banner Saga 3 su Switch questa estate e, allo stesso tempo, era stato comunicato anche l'arrivo dei primi due capitoli.Ebbene, stando al post pubblicato dagli sviluppatori su Twitter, The Banner Saga per Nintendo Switch arriverà il prossimo 17 maggio.Inoltre, a partire da ora, sono disponibili i pre-order sull'eShop, al prezzo di 19,99 Euro. Read more…

Death's Gambit : Annunciata la data di lancio dell'ispiratissimo action-RPG per PS4 e PC : Gli appassionati hanno avuto parecchio da attendere, la ora sembra proprio che Death's Gambit sia davvero vicino, come riporta infatti anche Playstationlifestyle il gioco ha una data di lancio, la quale non è nemmeno poi così lontana dopotutto.L'action-RPG di White Rabbit arriverà per PlayStation 4 e PC il 14 agosto, i preordini sono aperti su Steam. Riportiamo di seguito il trailer cinematografico del gioco, ottimo per calarsi nell'atmosfera di ...

ONRUSH : Annunciata la data di inizio dell'open beta : Codemasters & Koch Media hanno confermato oggi che l'open beta di ONRUSH sarà disponibile alle 15.00 di Giovedì 17 Maggio e verrà chiusa alle 11.00 di Domenica 20 Maggio sia su PlayStation 4 che su Xbox One. I giocatori che effettueranno il pre-order digitale su PlayStation 4 riceveranno un early access alla beta di ONRUSH a cui potranno accedere da Martedì 15 Maggio.L'open beta insegnerà ai giocatori le basi di ONRUSH, con un tutorial ...

PES 2019 : Annunciata la data di uscita. Konami svela i primi dettagli : Konami ha svelato i primi dettagli di PES 2019 che verrà lanciato il 30 agosto.PES 2019 vedrà la presenza di un numero più grande di licenze ufficiali di campionati, stadi e squadre di club. Il gioco vedrà la presenza anche di una serie di nuove Leggende che verranno prossimamente annunciate. Philippe Coutinho, Il campione di FC Barcelona e ambassador del gioco, sarà il giocatore ad apparire sulla copertina di PES 2019, sarà inoltre disponibile ...

Concerti degli Editors in Italia - Annunciata una nuova data a Torino : biglietti in prevendita : I Concerti degli Editors in Italia continuano. Dopo la leg nei palasport, il gruppo di Tom Smith è pronto a tornare nel nostro Paese per un'altra grande data che terranno nell'ambito del ToDays Festival del capoluogo piemontese. L'arrivo degli Editors alla kermesse è previsto per il 26 agosto, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Il costo del biglietto è fissato in 25 €, senza che vi siano conteggiati i ...

Sergio Castellitto ne Il Professore nei panni di Aldo Moro : Annunciata la data ufficiale di messa in onda : Proprio in questi giorni è tornato al cinema nel cast di "Tuttofare", ma Sergio Castellitto presto sarà in tv ne Il Professore nei panni di Aldo Moro. Da accademico a politico, da presidente della DC a Presidente del Consiglio fino al rapimento avvenuto nel marzo del 1978 per mano delle Brigate Rosse che lo hanno ucciso senza permettergli di tornare a casa dopo la prigionia, la storia di Aldo Moro sbarca su Rai1 con Sergio Castellitto ne Il ...

E3 2018 : Annunciata la data della conferenza Ubisoft : Quest'oggi Ubisoft ha confermato la data della sua conferenza, come da tradizione, in vista dell'E3 2018.La conferma arriva via Twitter e possiamo apprendere che l'appuntamento è fissato per lunedì 11 giugno alle 22:00 ora italiana presso l'Orpheum Theatre di Los Angeles. Maggiori informazioni al riguardo saranno comunicate all'avvicinarsi della data, per il momento dobbiamo accontentarci di questo.Per chi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo ...

Forgotton Anne : data di uscita Annunciata per l'avventura animata di Square Enix Collective : Come riportato da Videogamer, Square Enix Collective ha annunciato che dal prossimo 15 maggio sarà disponibile la sua avventura animata, Forgotton Anne, per PC, Xbox One e PlayStation 4.Si tratta di un titolo con un impatto visivo accattivante e davvero particolare e insieme all'annuncio è stato anche pubblicato un trailer dove possiamo vedere degli spezzoni di gameplay e fasi di gioco che affronteremo nel corso della storia. Tutta l'esperienza ...

Annunciata la data d'uscita di Cultist Simulator - un peculiare card game dagli autori di Sunless Sea : Weather Factory, lo studio di sviluppo composto da un ex membro e dal fondatore stesso di Failbetter games, autori di Sunless Sea, ha appena annunciato la data di uscita di Cultist Simulator, un peculiare card-game che miscela le meccaniche del genere con una narrativa dai toni squisitamente horror.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, Cultist Simulator sarà disponibile a partire dal 31 maggio per PC e dispositivi mobile. Per ...

Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018 - Annunciata come ospite l'attrice di Xena e Ash vs Evil Dead : biglietti - data e orari : ... l'attrice neozelandese, famosa e amata in tutto il mondo per i suoi ruoli in serie tv come Xena e Spartacus, incontrerà i fan durante il corso della manifestazione napoletana dedicata al mondo dei ...

