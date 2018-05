Angelino Alfano | ecco il record che lo farà rimanere nella storia

Blastingnews

(Di martedì 15 maggio 2018) Il ministronon si è più ricandidato, come aveva anticipato qualche mese fa, ma ancora fa parlare di sé e non solo perché svolge ancora l'incarico di ministro bensì per uninvidiabile VIDEO da tutti coloro che amano e seguono la Politica nazionale. IldiL'ex delfino di Silvio Berlusconi è diventato oggi il ministro più longevo dellarepubblicana: ha infatti raggiunto circa 3.000 giorni a capo di un dicastero. Unche potrebbe accrescere nel caso in cui il Presidente della Repubblica Mattarella decida di indire nuove elezioni e di conseguenza mantenere il governo Gentiloni per il disbrigo degli affari correnti. Il minuzioso calcolo è stato realizzato dal quotidiano Il Mattino che ha pubblicato la notizia sul proprio sito ufficiale. Questoè il culmine di una carriera politica iniziata nel 1994 e che lo ha visto in ...