Android P potrebbe introdurre i “Predictive Settings” per automatizzare le impostazioni

Paranoid Android potrebbe non farcela - tutto dipenderà dai suoi utenti : Paranoid Android sembra in grossi guai finanziari, arrivando al punto di chiedere supporto economico ai suoi utenti!

Samsung Galaxy S7 e S7 edge potrebbero ricevere Android 8.0 Oreo entro metà maggio : Samsung Galaxy S7 e S7 edge potrebbero iniziare a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo a partire dalla prima metà del mese di maggio, ormai alle porte: nuove indicazioni al riguardo arrivano dalla Corea del Sud.

Una novità di Google Reply suggerisce che con Android P le notifiche potrebbero essere ancora più smart : Disponibile da febbraio in versione beta privata, Google Reply nei giorni scorsi ha ricevuto un update con cui sono state introdotte alcune novità

Huawei potrebbe lanciare un proprio OS per sostituire Android : Huawei avrebbe già da tempo iniziato a sviluppare un proprio sistema operativo da usare al posto di Android in caso di problemi con le autorità USA

Google Fuchsia potrebbe essere compatibile con le app Android : Partendo da questo presupposto, la possibilità di caricare le app su un altro sistema operativo , Google Fuchsia in questo caso, potrebbe aprire un mondo nuovo. Si parla di questa possibilità da ...

Samsung Galaxy J2 Core potrebbe essere il primo smartphone Android Go di questo produttore : Nel database di Geekbench è apparso con il nome in codice di Samsung SM-J260G quello che potrebbe essere il Samsung Galaxy J2 Core. Ecco le sue feature

ASUS Zenfone Max Pro M1 potrebbe avere una batteria da 5.000 mAh e Android 8.0 Oreo stock : ASUS Zenfone Max Pro M1 è il nome di uno smartphone che dovrebbe vantare una batteria da ben 5.000 mAh e Android 8.0 Oreo in versione stock. Ecco le sue feature

Android P potrebbe ricordare automaticamente i livelli di volume dei dispositivi Bluetooth A2DP : Un nuovo commit che si intitola "Implement Bluetooth device volume memory" suggerisce che con Android P il volume Bluetooth sarà gestito in base al dispositivo

I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero contenere un suggerimento del nome di Android P : L'ultimo set di sfondi di Google ne include uno che presenta tanti ghiaccioli e qualcuno pensa che possa contenere un suggerimento del nome di Android P

Samsung Galaxy Tab 4 potrebbe ricevere a breve Android 8.0 Oreo : Il tablet Samsung Galaxy Tab 4 rilasciato nel 2014 equipaggiato con Android KitKat potrebbe ricevere prossimamente un importante aggiornamento che porterebbe il dispositivo alla versione Android 8.0 Oreo. Il tablet introdotto da Samsung quattro anni fa è stato infatti individuato su Wi-Fi Alliance (WFA) con Android 8.0 come sistema operativo.

Facebook per Android potrebbe presto apportare modifiche al design : In Rete sono emersi due screenshot che ci suggeriscono che sia in fase di test una nuova versione dell'applicazione Facebook per Android. Ecco cosa cambia

Xiaomi Mi A2 potrebbe avere 4 GB di RAM e Android 8.1 Oreo : Xiaomi Mi A2 dovrebbe vantare Android 8.1 Oreo, molto probabilmente impostato per il lancio come parte del programma Android One di Google come il predecessore

Uno smartphone Palm con Android potrebbe arrivare nella seconda metà del 2018 : Il ritorno di Palm diventare realtà e non essere dunque più un sogno di pochi nostalgici del millennio passato. Secondo quanto emerso Verizon potrebbe lanciare nella seconda metà del 2018 uno smartphone con Android dello storico marchio. Al momento non si sa nulla circa il design e la scheda tecnica del presunto dispositivo di Palm, o meglio di TCL.

Google potrebbe essere condannata a pagare miliardi di dollari a Oracle per Java su Android : Google potrebbe essere obbligata a dovere versare ad Oracle Corp. miliardi di dollari per danni in virtù di una sentenza di una Corte d'Appello Federale