Andrea Damante al Festival di Cannes? La foto che fa discutere

“Ma sei ridicolo!”. Andrea Damante - che gaffe! L’ex fidanzato di Giulia De Lellis pubblica una foto ‘per fare il grande’. Il dettaglio - però - non sfugge ai fan e piovono risate e sfottò : Era il 18 aprile quando Giulietta aveva comunicato a mezzo Instagram la fine della relazione con il Dama. Ventiquattro ore dopo, poi, lui aveva confermato il crack. Ma nessuno dei due aveva fornito dettagli, motivo per cui è scattata la curiosità morbosa dei loro sostenitori Ma nonostante l’insistenza dei follower, Andrea e Giulia continuavano a glissare sulle ragioni dell’addio. La De Lellis, nella sua Storia di Instagram si ...

Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez - flirt in corso?/ Dopo Andrea Damante - amicizia speciale con l'argentino : flirt in corso tra Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez? Dopo la fine della storia con Andrea Damante, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe vicina al fratello di Belen.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:15:00 GMT)

U&D - l'incontro tra Giulia e Andrea a Verona : Damante si è avvicinato all'ex Video : Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. L'ex famosa coppia del trono classico di Uomini e donne si è detta 'addio' alcune settimane fa. Malgrado sia trascorso gia' diverso tempo dal giorno in cui i 'Damellis' hanno ufficializzato la loro rottura sui social, i fan continuano a sperare in un possibile ritorno di coppia e non solo: sono moltissimi coloro i quali sono alla ricerca di costanti aggiornamenti che possano lasciare spazio ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante pizzicati insieme : Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati e tra i due sembra non esserci nessuna via di recupero. L'influencer lo ha fatto capire chiaramente nei duri sfoghi avuti sui social e con il fatto ...

Giulia De Lellis e il nuovo tatuaggio dopo l'addio ad Andrea Damante : «Una rosa capovolta per ricominciare» : ROMA - dopo la sua partecipazione al Grande Fratello vip da protagonista, per Giulia De Lellis sembrava filare tutto liscio, fin quando non è improvvisamente finita la sua storia...

Andrea Damante e Giulia De Lellis non sono tornati insieme : Giulia De Lellis: nessun incontro romantico con Andrea Damante Andrea Damante e Giulia De Lellis sono, o forse erano, tra le coppie preferite del web, fin quando l’esperta di tendenze non ha annunciato sui social che il loro rapporto è terminato e i due non sono nemmeno restati in buoni rapporti. Da quel giorno tante sono state le ipotesi che hanno spinto i beniamini del pubblico di Uomini e Donne a dirsi addio, e la più quotata sembra ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis - la verità sull’incontro : parlano le Bimbe : Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme? No, parlano le Bimbe Andrea e Giulia di Uomini e Donne si sono rivisti a Verona. La foto prontamente scattata da una fan ha fatto il giro del web e in molti hanno sognato un ritorno di fiamma. Ma la realtà è ben diversa e a […] L'articolo Andrea Damante e Giulia De Lellis, la verità sull’incontro: parlano le Bimbe proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme?/ Foto - beccati a Verona : ritorno di fiamma? : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? I due ex sono stati beccati insieme a Verona, ma si tratta davvero di un ritorno di fiamma?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 00:05:00 GMT)

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti? La foto a Verona : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Spunta la foto dell’incontro a Verona Colpo di scena nella storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Separati da circa un mese, i due si sarebbero rivisti. Il condizionale è d’obbligo visto che l’incontro non è stato svelato dai diretti interessati ma una foto […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono rivisti? La foto a Verona ...

GIULIA DE LELLIS - LA VERITÀ SULL'ADDIO AD Andrea Damante / Sarà lei tronista a Uomini e donne? L'amica dice... : GIULIA De LELLIS sbotta sui social dopo le parole della presunta amica sulla rottura con ANDREA DAMANTE e si prepara a salire sul trono di Uomini e Donne. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 14:23:00 GMT)

‘Con Andrea Damante crisi da tempo’ - Giulia De Lellis risponde alla presunta amica : La saga incentrata sulla rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si arricchisce di un nuovo episodio. Questa volta a parlare è un’amica della ex corteggiatrice di Uomini e donne che intervistata da Nuovo Tv tira in ballo una crisi che in realtà durerebbe da tempo: Perché si sono lasciati? La verità è che Giulia e Andrea erano in crisi già da tempo, nonostante le foto sui social network in cui erano abbracciati che abbiamo visto negli ...

Andrea Damante e la canzone romantica su Instagram : «È per Giulia De Lellis» : A pochi giorni dalla rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, sono ancora tanti i fan della coppia a chiedersi se si tratti solo di una crisi passeggera o se non ci sia più...

Giulia De Lellis e Andrea Damante / Perché si sono lasciati? Nuovo chiarimento dall'ex corteggiatrice : Giulia De Lellis e Andrea Damante, una lunga crisi ha portato alla rottura? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne smentisce gli ultimi gossip e chiarisce(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:07:00 GMT)

Giulia De Lellis e Andrea Damante perché si sono lasciati? La smentita sulle cause : Su Nuovo Tv, un'amica di Giulia De Lellis ha raccontato i motivi che avrebbero portato alla fine della relazione tra la ragazza di Ostia e Andrea Damante. La verità è che Giulia e Andrea erano in crisi già da tempo, nonostante le foto sui social network in cui erano abbracciati che abbiamo visto negli ultimi mesi. Lo scorso anno, per superare un altro periodo di crisi, si erano concessi una vacanza lampo a Londra, lontano dalle ...