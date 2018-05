Ancora un bus a fuoco | autista eroe fa scendere tutti prima che il mezzo prenda fuoco

Softball - Serie A1 2018 : Bussolengo e Bollate Ancora a punteggio pieno : Il terzo turno della Serie A1 di Softball è ancora nel segno di Bussolengo e Bollate, sempre a punteggio pieno. Le venete hanno sofferto sul campo di Castellana: nella prima sfida il punteggio è stato 3-0, al termine di una bella sfida in pedana tra Rachel Knapp e Morgan Melloh. La differenza, però, l’ha fatta Laura Vigna, che ha mandato a segno ben due punti. Ben altro discorso in gara-2, dove lo Specchiasol ha vinto per 12-6. Ben 5 sono ...

Softball - Serie A1 2018 : Bussolengo e Bollate Ancora a punteggio pieno : Il terzo turno della Serie A1 di Softball è ancora nel segno di Bussolengo e Bollate, sempre a punteggio pieno. Le venete hanno sofferto sul campo di Castellana: nella prima sfida il punteggio è stato 3-0, al termine di una bella sfida in pedana tra Rachel Knapp e Morgan Melloh. La differenza, però, l’ha fatta Laura Vigna, che ha mandato a segno ben due punti. Ben altro discorso in gara-2, dove lo Specchiasol ha vinto per 12-6. Ben 5 sono ...

Karate - Europei 2018 : è Ancora tripudio Italia! Luigi Busà demolisce il lettone Sadikovs ed è bronzo nei -75 kg : L’Italia non si ferma più agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Arriva la terza medaglia di bronzo della mattina e la firma è davvero illustre. Luigi Busà è salito sul terzo del gradino della categoria -75 kg grazie alla netta vittoria contro il lettone Sadikovs, sconfitto 4-0 con un ippon e uno yuko e letteralmente demolito dal talento del 30enne di Avola, sempre più straordinario protagonista nel panorama ...

M5S-Lega - domani nuovo incontro.a Milano. Il premier è Ancora un rebus : ... ovvero portare avanti e sostenere provvedimenti che vadano nella direzione di abbassare le tasse, aumentare la sicurezza dei cittadini, rilanciare l'economia e l'occupazione, fermare l'immigrazione ...

M5S-Lega - vertice alla Camera. Salvini 'Servirà altro incontro su programma'. E il premier è Ancora un rebus : ... Luigi Di Maio Matteo Salvini © Riproduzione riservata 11 maggio 2018 Articoli Correlati precedente successivo Il Colle fissa paletti su Europa ed economia

Ancora allarme incendio su bus a Roma - due sos in centro : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Caivano - Ancora un caso di abusi sessuali sui minori al Parco Verde : arrestato lo zio 28enne per violenze sulla nipotina : L’orrore si ripete. Sempre al Parco Verde di Caivano, a Napoli. Negando la fanciullezza a un’altra bambina. Un uomo di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni della nipote. La ragazzina, che oggi ha 15 anni, avrebbe subìto abusi per anni. Si è confidata prima con un’amica e poi con un’assistente sociale. La madre dell’adolescente ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di casoria, che hanno fatto scattare ...

openpolis * incarichi politici : ' Tra iter lenti e abusi di regolamento sono Ancora 11 I parlamentari Ancora incompatibili : ' - : * Per dovere di cronaca è giusto specificare la posizione di ognuno di loro: Acquaroli Francesco , Fdi, Sindaco Comune di Potenza Picena. Intervistato da Agi, il suo staff ha dichiarato: "Acquaroli ...

Draghi : l'Europa cresce in modo robusto ma serve Ancora pazienza : Il presidente della Banca Centrale Europea: "Va difeso il libero commercio. L'acquisto di titoli di stato potrebbe proseguire oltre settembre"

Bce - Draghi : crescita robusta ma serve Ancora pazienza : 'L'economia dell'area dell'euro ha continuato a espandersi in modo robusto, con una crescita diffusa in tutti i paesi e settori'. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi nel discorso depositato ...

Roma - Ancora un bus in fiamme : ''Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un bus in servizio sulla linea 466, lungo via di Portonaccio . L'autista è intervenuto con l'estintore di bordo e contemporaneamente ha allertato i ...

Barca : Busquets sente Ancora dolore : ANSA, - ROMA, 2 APR - Sergio Busquets vuole esserci contro la Roma mercoledì sera al Camp Nou e giocherà presumibilmente con un'infiltrazione. Lo scrive il catalano 'Mundo Deportivo', secondo cui il ...

Barcellona : Busquets sente Ancora dolore : Sergio Busquets vuole esserci contro la Roma mercoledì sera al Camp Nou e giocherà presumibilmente con un’infiltrazione. Lo scrive il catalano ‘Mundo Deportivo’, secondo cui il centrocampista blaugrana sta continuando con il trattamento intensivo per riprendersi dalla frattura alla falange del quinto dito del piede destro ma il dolore persiste e pertanto potrebbe essere necessaria un’infiltrazione per evitare al giocatore ...