“Anche una neonata soffocata dai gas” Gaza | il drammatico bilancio degli scontri | 59

(Di martedì 15 maggio 2018) 59 morti, tra cui unapalestinese e 2.700 feriti. È il tristedella giornata di, in concomitanza con l’inaugurazione dell’ambasciata americana a Gerusalemme. La piccola vittima, identificata come Leila al-Ghandour, di otto mesi, è morta dopo aver inalato ieri gas lacrimogeni neglifra le forze israeliane e i manifestanti palestinesi lungo la linea di demarcazione della Striscia di. Lo ha reso noto il ministero della sanità di. NAKBA – Secondo Khaled Batch, il capo del comitato organizzatore delle proteste della società civile, oggi non sono previste nuove manifestazioni alla barriera del confine tra la Striscia die Israele in quanto si svolgeranno i funerali delle vittime. La tensione però resta altissima. Oggi ricorre infatti l’anniversario della Nakba, (la Catastrofe), l’esodo dei palestinesi dopo la ...