Anche Morata e Darmian nel mirino della Juve

Juve - Anche Morata in lizza per l'attacco : Con le voci sempre più pressanti riguardo un possibile addio di Mario Mandzukic a fine stagione, la Juventus sarebbe intenta a cercare un altro attaccante sul mercato: secondo Rai Sport , non è da scartare l'ipotesi di un ritorno a Torino di Alvaro Morata , centravanti classe 1992 della nazionale spagnola, attualmente in forza al Chelsea. Morata è sempre rimasto molto legato ...