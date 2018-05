Anche al Sud i ribelli del M5s sono pochi e isolati | “Ma la roba leghista noi non la

Bracconaggio - Anche in Italia un business fiorente tra impunità e nuovi mercati : da Nord a Sud - 4 le aree critiche : Sono almeno 7mila le specie minacciate dal Bracconaggio e dal commercio illegale. Un fenomeno mondiale che colpisce anche l’Italia, paese ad alto tasso di criminalità ambientale, ma anche la nazione europea con la maggiore ricchezza di biodiversità. Il nuovo report Wwf Bracconaggio Connection accompagna la campagna Sos Animali in trappola con cui si raccolgono fondi per finanziare la difesa attiva sul territorio. Sul pianeta elefanti, ...

Feltri : “Di Maio è un personaggetto. M5s ha preso il 32%? Quasi tutti al Sud. Anche Hitler e Mussolini ebbero tanti voti” : Durissima invettiva del direttore di Libero, Vittorio Feltri, contro il M5s e il suo leader, Luigi Di Maio. Ospite de L’Aria che Tira (La7), il giornalista osserva: “Chi è quel cretino che vuole votare a luglio senza una legge elettorale decente? Quella delle elezioni anticipate è stata una boutade, una minaccia. Non si è voluto un governo di transizione, che era la soluzione ideale, perché c’è la smania di andare al governo, ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud Anche nei prossimi giorni : L'ondata di Maltempo che da alcune ore sta flagellando la penisola mette a dura prova soprattutto alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. tuttavia, come ribadisce la protezione Civile, le piogge ...

Filippine - 21esima conferenza dei ministri delle Finanze e governatori delle bAnche centrali di ASEAN - Cina - Giappone - Corea del Sud : Il Paese continuerà a applicare una politica finanziaria positiva persistendo nella linea principale della riforma del lato dell'offerta, accelerando la ristrutturazione e combinandola con '...

L’Austria apre i suoi consolati all’estero ai sudtirolesi : “Assistenza Anche se c’è rappresentanza italiana” : Assistenza all’estero per i “cugini” dell’Alto Adige. L’ultima mossa dell’Austria in materia di rapporti con la nostra Regione autonoma a statuto speciale torna a riaccendere lo scontro con l’Italia. Il governo guidato dal 31enne Sebastian Kurz, sostenuto dai nazionalisti del Partito della Libertà, ha deciso di aprire le porte dei suoi consolati ai sudtirolesi di lingua tedesca e ladina. In caso di ...

Sport : come avere un aspetto curato (Anche mentre sudi) : Sarà capitato a tutte di trovarsi in palestra e vedere la «figacciona» di turno con capelli perfettamente raccolti in una ponytail alla Ariana Grande, make-up occhi e rossetto non sbavati e aver voglia di nascondersi sotto la panca con bilancieri. O magari incontrare alla sessione di jogging delle sei del mattino la ragazza super-atletica che oltre a non avere occhiaie da levataccia è graziata da un glow naturale che nemmeno i migliori ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per le prossime ore : forte maltempo al Nord - venti intensi Anche al Sud : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese determinerà, da questa sera, una fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse specie su Valle D’Aosta, rilievi del Piemonte e Lombardia. La perturbazione determinerà anche una forte ventilazione sulle regioni meridionali, con venti di burrasca sud-orientali su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni ...

MILAN - GATTUSO/ "La Juventus è una macchina da guerra - sembra che neAnche sudino” : MILAN, GATTUSO in conferenza stampa: "La Juventus è una macchina da guerra, sembra che neanche sudino”. Il tecnico rossonero parla in vista del big match di questa sera(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:34:00 GMT)

Anche dal Sud alcuni segnali su Iliad Italia e la sua uscita imminente : Negli ultimi tempi si è venuto a creare un vero e proprio conto alla rovescia in vista dell'uscita di Iliad Italia nel nostro Paese. Se da un lato alcune offerte di lavoro rappresentano un segnale inequivocabile sul fatto che ormai siamo agli sgoccioli, come vi abbiamo riportato di recente su OptiMagazine, allo stesso tempo non possono essere tralasciate alcune segnalazioni che la dicono lunga sullo stato dei lavori avanzato in vista ...

Salvini : «Governo Anche con M5S ricucire l?Italia - partendo dal Sud» : Matteo Salvini, gli italiani, che hanno votato in massa e con poche astensioni, adesso vogliono sapere chi ci governa. Ce lo può dire? «Dico che il centrodestra è compatto e...

Salvini : Governo - tavolo Anche con M5s. Ricucire l'Italia partendo da sud : Il leader della Lega: con Di Maio non abbiamo mai parlato di Governo. Non potendo governare da soli siamo disposti ad ampliare e a modificare il nostro programma, tutelandone la coerenza. Bisogna mettersi al tavolo con tutti, e certamente anche con M5S

