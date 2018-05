Anche a Cannes Winnie Harlow stravolge i canoni di bellezza e conquista tutti

A Cannes Cate BlAnchett festeggia i 49 anni con un abito che manda in tilt i fotografi : Cate Blanchett non si smentisce mai e sul tappeto di Cannes impartisce ancora una volta una lezione di stile. Nel giorno del suo 49esimo compleanno, l'attrice australiana si mostra in tutta la sua bellezza indossando un abito che lascia senza fiato. Lunedì sera, in occasione della prima del film di Spike Lee BlacKkKlansma, l'attrice si è presentata in un Givenchy a balze colorato, così lungo che sembrava confondersi col ...

Cannes 2018 - Cate BlAnchett e le altre : la protesta delle attrici sul red carpet : Domenica, il ministro francese della cultura Françoise Nyssen presenterà, con l'omologa svedese Alice Bah Kuhnke un piano per sostenere finanziariamente le registe di giovani donne di tutto il mondo. ...

Le donne in marcia su Cannes - la sfilata per la parità : e spunta Anche Claudia Cardinale : Lunedì, nello spazio Cnc, alla Plage del Gray d'Albion, tutto il movimento che dal #MeToo ha dato origine a tanti movimenti nel mondo, per la prima volta in assoluto sarà unito per un confronto non ...

Cate BlAnchett incanta tutti a Cannes alla presentazione del film Cold War : Cate Blanchett incanta tutti sul red carpet di Cannes. La presidente di giuria si concede ai fotografi con uno splendido e scintillante vestito alla presentazione del film 'Cold War' del regista Pawel ...

Cate BlAnchett - mamma a Cannes : Sul red carpet incanta sempre, complice quella grazia innata che hanno solo le più belle, nel privato Cate Blanchett preferisce tenersi lontana dai riflettori, anche se ogni tanto qualcosa sfugge al controllo. Così a Cannes, dietro le quinte dell’ultimo photocall, sono spuntati i riccioli di Edith Vivian Patricia, ultimogenita dell’attrice e del marito Andrew Upton. Sfoglia gallery Dopo tre maschi, ...

Cannes 2018 : Cate BlAnchett e Scorsese aprono il Festival del Cinema : Il sottotema di quest'anno è l'empowerment delle donne e il gap di genere nel mondo dello spettacolo. Niente slogan, spille o dichiarazioni femministe però, il movimento non influenzerà il concorso. ...

Cannes 2018 - ecco la giuria : nella prima conferenza Cate BlAnchett parla di #MeToo e della Palma d'Oro - Best Movie : Ava DuVernay: «Il cinema è fatto di voci ed è impostante che parlino le voci di tutto il mondo, poi certo racconta lo specifico punto di vista di un regista, ma sono anche convinta che in un periodo ...

Cannes 2018 : la (prima) parola a Cate BlAnchett : Divina: non c’è aggettivo che tenga di più, quando si parla di Cate Blanchett. L’attrice australiana ha fatto il suo esordio come presidente di giuria al Festival di Cannes 2018: radiosa, in tailleur rosa vestita, si è presentata davanti a fotografi e giornalisti dispensando sorrisi e anche risate, di quelle che a noi mortali risulterebbero «sguaiate», ma a lei no. Ha risposto con equilibrio, garbo, arguzia a qualunque domanda, la ...

Cannes 2018 - ecco le cose da sapere di questa edizione : non solo “divieto di selfie” ma occhio Anche all’uso dei social : Signore e signori, cari amici. Una lettera per una rivoluzione. D’altra parte i francesi ne sono specialisti: includere il massimo festival nazionale (e del mondo anche se la Mostra veneziana è in fase di sorpasso..) nei moti rivoltosi dell’era 2.0 era una mossa in agguato da qualche tempo, almeno nella testa del patron Thierry Fremaux, sommo sovrano di una direzione artistica dalle parvenze eterne. Con un incipit eccezionalmente cordiale (rara ...

Cate BlAnchett - tutti i look a Cannes : Difficile immaginare un presidente di giuria più glamorous di così. Cate Blanchett ci darà soddisfazioni: l’attrice australiana, indiscussa icona di stile, ricoprirà infatti il prestigioso incarico al Festival di Cannes che inaugurerà ufficialmente martedì 9 maggio, per chiudersi sabato 19. Possiamo solo immaginare quanti e quali outfit gli stylist della diva hollywoodiana abbiano preparato per la lunga manifestazione: cerimonie, ...