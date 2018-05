Ammassi globulari nel mirino di Lisa | si apre una nuova finestra per comprendere

meteoweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) Siunaperl’Universo. Un team di scienziati della Northwestern University, ha sviluppato un potente strumento di calcolo per modellare realisticamente i cluster, strutture di centinaia di migliaia o milioni di stelle, legate gravitazionalmente insieme. Grazie a questa risorsa – spiega Global Science – sarà possibile utilizzare per la prima volta modelli realistici di clusterper fare previsioni dettagliate sulle future rilevazioni del Laser Interferometer Space Antenna (). L’osservatorio di prossima generazione, partirà alla volta dello spazio nel 2034 e osserverà le onde gravitazionali di “bassa frequenza”. Questo tipo di onde non sono infatti osservabili dai rivelatori terrestri, che invece catturano – con grande successo negli ultimi anni, negli Stati Uniti con Ligo e in Italia con Virgo – onde più rapide ...