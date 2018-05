Amici 17 | le nuove assegnazioni per il settimo serale

Amici 17 - nuovo meccanismo : ecco come saranno le nuove eliminazioni : Amici 17: ecco come avverranno le eliminazioni a partire da Sabato Dopo la strage di eliminati della scorsa puntata, Amici cambia metodo. Sia ai concorrenti della Squadra Bianca che ai concorrenti della Squadra Blu viene mostrato un video che spiega come sarà il meccanismo di eliminazione d’ora in poi. “Da questa puntata i metodi di […] L'articolo Amici 17, nuovo meccanismo: ecco come saranno le nuove eliminazioni proviene da ...

Amici 17 - nuove assegnazioni per il serale e cambi di sqaudra : ROMA – E’ tempo di assegnazioni ad Amici 17. I ragazzi si stanno preparando ad affrontare il nuovo serale, ma gli animi sono inquieti. Nella scorsa puntata, infatti, sono state ben 4 le eliminazioni (Valentina, Matteo, Zic e Luca), che hanno privato la squadra Bianca di ballerini. Per questo motivo Bryan ha chiesto e ottenuto […]

Ermal Meta/ Nuove polemiche con Biondo al serale di Amici 2018? : Ermal Meta è pronto a mettere da parte Lisbona e l'Eurovision Song Contest per tornare ad Amici 17 e prendere parte al serale anche con un duetto, cosa canterà?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 05:11:00 GMT)

Amici 17/ Terzo serale : le nuove assegnazioni. Heather Parisi - la polemica sul cachet : Amici 17, cachet da sogno per Heather Parisi? Le nuove assegnazioni per la squadra bianca e la squadra blu per il Terzo serale. Valentina Verdecchi verso l'addio.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 06:02:00 GMT)

Amici 2018 : Maria De Filippi svela nuove anticipazioni sul meccanismo del Serale : Come funziona Amici Serale quest’anno: ogni puntata sarà in tre fasi Maria De Filippi svela nuove anticipazioni sul meccanismo di Amici 2018 Serale. Quest’anno, ognuna delle puntate sarà “divisa” in tre fasi. Nella terza fase a giudicare le esibizioni dei vari concorrenti saranno i super giudici arruolati nel cast di questa diciassettesima edizione, con un […] L'articolo Amici 2018: Maria De Filippi svela nuove ...

Amici 2018 - sedicesima puntata di sabato 24 marzo in diretta : si assegnano nuove maglie del Serale : Amici 2018 Penultimo appuntamento del sabato pomeriggio con Amici 2018, nel quale vengono assegnate nuove maglie del Serale. Qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della sedicesima puntata. Amici 2018: la diretta minuto per minuto del sedicesimo speciale di sabato 24 marzo Pronti per la diretta del sabato pomeriggio con Amici 2018? ...

Amici 17/ Chi accede al serale 2018? Diretta pomeridiano : nuove felpe verdi : AMICI 17, verso il serale 2018 e Diretta pomeridiano 24 marzo: nuove sfide interne e nuove felpe verdi. Emma Muscat accede al serale e raggiunge Einar e Lauren?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 05:30:00 GMT)

