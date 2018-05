Ambiente | a Roma arrivano i BeeHotel | alberghi per api solitarie

Spiagge pulite. In Emilia Romagna tornano le giornate di pulizia organizzate da LegAmbiente : Il Mediterraneo è una delle aree più colpite al mondo: ogni giorno finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti , dati UNEP, . La cosa positiva è che anche noi cittadini possiamo fare molto per il ...

Virtus Roma a Roseto per gara-2 : Bucchi - Ambiente caldo di stimolo anche per noi : Roma – Si torna in campo dopo tre giorni di stop per gara-2 del primo turno playout. Con i Roseto Sharks che domani ospiteranno la Virtus Roma al PalaMaggetti alle ore 21.00. In gara-1, vinta 91-83, Roma ha sfruttato sotto canestro la coppia Roberts-Landi (45 punti e 16 rimbalzi in due). Ma ha potuto contare anche su una grande prova di Thomas (25 e 11 rimbalzi) e l’ottima prova in regia di Baldasso (7 assist). Roma cercherà di avere ...

Ambiente - Raggi : “Roma accetta la sfida ai cambiamenti climatici” : “In occasione della Conferenza internazionale ‘Governance ambientali e città sostenibili’ promossa dalla Fondazione Icef (International Court of the Environment Foundation), che abbiamo avuto l’onore di ospitare in Campidoglio con ospiti illustri, la nostra città ha assunto impegni importanti sui cambiamenti climatici, una vera e propria Dichiarazione di Roma presentata dall’Icef e che punta a rafforzare la ...

Roma - Di Francesco : "L'Ambiente pensa alla Champions ed è normale" : Il tecnico dopo il 2-1 sul Genoa: "Abbiamo sofferto alla fine perché abbiamo pensato alla prossima gara"

Ambiente - dal 21 al 25 aprile torna a Roma il Villaggio per la Terra : Gli Eventi Dedicati sia ai grandi che ai più piccoli, agli sportivi, alle famiglie, agli studenti e agli esperti, nel Villaggio anche quest'anno sono in programma eventi di musica, scienza, sport, ...

Frigo-valley a Roma - allerta LegAmbiente “Possibili rifiuti sotterrati e sversamenti” : “rifiuti sotterrati e sversamenti pericolosi”. E ora per ripulire l’area servono dai 4 ai 10 milioni di euro, ma non si sa chi dovrà sborsarli. Tutto ciò mentre la “bomba ecologica” rischia di esplodere da un momento all’altro. Legambiente lancia un serio allarme sulla Frigo Valley, area verde di oltre 60 ettari al confine fra i comuni di Roma e di Tivoli, invasa dalle carcasse di centinaia di frigoriferi, oltre che copertoni, calcinacci e ...

Under : 'Ho preferito la Roma al City. Sento la fiducia dell'Ambiente' : Rispetto Ronaldo, ma Messi è il migliore al mondo. Poi, mi piace molto David Silva. La mia top 11 è composta da Alisson, Dani Alves, Ramos, Thiago Silva e Marcelo, poi Modric, Silva, De Bruyne, Salah,...

Ambiente - alleanza Roma Capitale ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40% , puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti , e adottare una ...

Ambiente : alleanza Roma Capitale - ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40%, puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti, e adottare una strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Sono questi gli obiettivi dell’accordo di collaborazione tra Roma Capitale, ENEA e GSE, firmato in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi e dai presidenti Federico Testa (ENEA) e Francesco ...

Roma - Di Francesco : "Quarti fondamentali - ridiamo slancio ad Ambiente" : Il calcio a mille all'ora di Florenzi. La spensieratezza di Di Francesco, che pure sente il peso della responsabilità perché se la Roma domani passasse il turno contro lo Shakhtar sarebbe il terzo ...