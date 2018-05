Amazon tax per aiutare i senzatetto | è polemica

Seattle approva la "Amazon tax" per aiutare i senzatetto | L'ira del colosso dell'e-commerce : Il provvedimento punta a raccogliere 50 milioni di dollari l'anno imponendo alle grandi aziende una tassa da 275 dollari per ogni dipendente

Stati Uniti - Seattle approva l'Amazon tax per aiutare i senzatetto. Ira del colosso : "Approccio ostile" : NEW YORK - Il consiglio comunale di Seattle approva la cosiddetta 'Amazon tax', ovvero l'imposta sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto. Un voto unanime, nove a zero, con il quale il ...