Amazon Tax | adesso è legge in Usa | cosa cambia per gli utenti italiani?

Amazon Tax - ecco cos’è : avrebbe senso anche in Italia? : Il consiglio comunale di Seattle, la metropoli nello stato di Washington dove Amazon è nata, cresciuta e ha il suo quartier generale (ma presto ne nascerà un altro), ha approvato un provvedimento che le cronache statunitensi stanno raccontando come “Amazon tax”. Con un voto unanime (9-0) il comune ha così approvato una versione light di una precedente, e più pesante, proposta, che aveva provocato un’alzata di scudi dalla medesima Amazon – ...

Seattle approva la Amazon Tax I soldi andranno ai senzatetto Bezos : "Usa ostili al business" : Il consiglio comunale di Seattle ha approvato la cosiddetta "Amazon tax". Sarà imposta alle grandi compagnie e servirà a finanziare le attività della città in favore dei senzatetto Segui su affaritaliani.it

La “Amazon tax” diventa realtà - a Seattle. Una tassa sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto : E’ già da alcuni anni che in molti paesi del mondo, compreso il nostro, si discute dell’introduzione di una tassazione adeguata per le grandi aziende che fatturano miliardi a livello globale ma, spesso, pagano imposte piuttosto ridotte, soprattutto se confrontate alle enormi entrate generate ogni anno. Anche in Italia se ne parla già da tempo ma un provvedimento del genere non è ancora entrato in vigore e di certo non è dato sapere ...

Seattle - approvata la “Amazon tax” per aiutare i senzatetto. Ma il sindaco vuole opporsi. Ira di Bezos : “Approccio ostile” : Una tassa da 275 dollari per ogni dipendente di un’azienda che realizza almeno 20 milioni di ricavi all’anno. È la norma approvata dal consiglio comunale di Seattle per aiutare i senzatetto. E il pensiero va subito ad Amazon, che ha sede proprio nella città della west coast e lì dà lavoro a più di 40mila cittadini. La nuova tassa, soprannominata dalla stampa “Amazon tax“, può portare nelle casse del Comune 50 milioni di ...

Seattle - consiglio comunale approva la “Amazon tax” per aiutare i senzatetto. Ma il sindaco vuole opporsi : Una tassa da 275 dollari per ogni dipendente di un’azienda che realizza almeno 20 milioni di ricavi all’anno. È la norma approvata dal consiglio comunale di Seattle per aiutare i senzatetto. E il pensiero va subito ad Amazon, che ha sede proprio nella città della west coast e lì dà lavoro a più di 40mila cittadini. La nuova tassa, soprannominata dalla stampa “Amazon tax“, può portare nelle casse del Comune 50 milioni di ...

Seattle dice sì all’Amazon Tax - l’imposta sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto : Seattle dice sì all’Amazon tax, l’imposta sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto Il consiglio comunale di Seattle, negli Stati Uniti, ha approvato la “Amazon tax”, che prevede un’imposta di 275 dollari l’anno per ogni dipendente delle aziende con almeno 20 milioni di ricavi annuali, così da raccogliere 50 milioni di dollari l’anno. Ira di […] L'articolo Seattle dice sì all’Amazon tax, l’imposta sulle grandi aziende ...

Seattle dice sì all’Amazon Tax - l’imposta sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto : Il consiglio comunale di Seattle, negli Stati Uniti, ha approvato la “Amazon tax”, che prevede un'imposta di 275 dollari l'anno per ogni dipendente delle aziende con almeno 20 milioni di ricavi annuali, così da raccogliere 50 milioni di dollari l'anno. Ira di Amazon, che si dice “delusa” e “preoccupata”.Continua a leggere

Seattle approva la "Amazon tax" per aiutare i senzatetto | L'ira del colosso dell'e-commerce : Il provvedimento punta a raccogliere 50 milioni di dollari l'anno imponendo alle grandi aziende una tassa da 275 dollari per ogni dipendente

"Amazon tax" per aiutare i senzatetto : è polemica : La città di Seattle ha approvato una legge che permette di aumentare le tasse ai colossi che hanno sede nella città, tra cui Amazon e Starbucks, e usare il denaro raccolto per combattere il problema dei...

Seattle approva 'Amazon Tax' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Seattle approva la 'Amazon tax' per aiutare i senzatetto - L'ira del colosso dell'e-commerce : Il consiglio comunale di Seattle, negli Stati Uniti, ha approvato la "Amazon tax", cioè l'imposta sulle grandi aziende , il colosso dell'e-commerce ha sede proprio nella città Usa, per aiutare i ...

Seattle - primo sì all'Amazon Tax : 275 dollari a dipendente per aiutare i senzatetto : New York - Il consiglio Comunale di Seattle ha approvato nella notte italiana la cosiddetta 'Amazon Tax' , un'imposta sulle grandi aziende pensata per aiutare i senzatetto. Si è trattato di un voto ...

Seattle approva la 'Amazon tax' per aiutare i senzatetto : Il consiglio comunale di Seattle, negli Stati Uniti, ha approvato la "Amazon tax", cioè l'imposta sulle grandi aziende , il colosso dell'e-commerce ha sede proprio nella città Usa, per aiutare i ...

Stati Uniti - Seattle approva l'Amazon Tax per aiutare i senzatetto. Ira del colosso : "Approccio ostile" : NEW YORK - Il consiglio comunale di Seattle approva la cosiddetta 'Amazon tax', ovvero l'imposta sulle grandi aziende per aiutare i senzatetto. Un voto unanime, nove a zero, con il quale il ...