Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione | Un grande Salone | dai grandi numeri e

Vino - Alleanza Cooperative : la vendemmia 2018 sarà migliore di quella del 2017 : “La prudenza è d’obbligo ma auspichiamo una vendemmia di quantità superiore al 2017 ma comunque inferiore al 2016 per effetto di una parziale riduzione della fertilità media indotta dal colpo di calore subito in estate“: lo ha dichiarato Ruenza Santandrea, coordinatrice settore Vino dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, in occasione dell’incontro di oggi a Roma “Vigneti sostenibili per climi ...