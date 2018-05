Allarme per un virus simile alla Sars capace di infettare l’uomo

L’Allarme degli esperti : “Dai maiali il nuovo virus che minaccia la salute umana” : Una nuova minaccia alla salute umana arriva dai maiali. Un virus suino recentemente identificato, infatti, secondo un team internazionale può facilmente trovare la sua strada nelle cellule di esseri umani e altre specie, come si è visto da uno studio condotto in laboratorio. Una scoperta che solleva lo spettro di potenziali e insidiose nuove epidemie. I ricercatori della Ohio State University negli Usa e dell’Università di Utrecht nei ...

Governo - Allarme Unimpresa : ritardo seria minaccia per ripresa economia : Una situazione complessiva, "aggravata dalla paralisi del Parlamento e del Governo, che potrebbe fermare la corsa del PIL all'1% rispetto all'ottimistico 1,5% indicato nel Documento di economia e ...

Governo - Allarme Unimpresa : ritardo seria minaccia per ripresa economia : Una situazione complessiva, "aggravata dalla paralisi del Parlamento e del Governo, che potrebbe fermare la corsa del PIL all'1% rispetto all'ottimistico 1,5% indicato nel Documento di economia e ...

F1 - GP Spagna 2018 : Ferrari - ora l’affidabilità è un problema. Ritiro per Raikkonen - è Allarme power-unit : Non era iniziato nel migliore dei modi il weekend per Kimi Raikkonen. Il finlandese, nel corso delle prove libere 2, era stato costretto ad interrompere anzitempo il proprio lavoro in pista a causa di un’anomalia riscontrata sulla power unit della sua SF71H. I tecnici del Cavallino Rampante si erano subito attivati per verificare l’origine del problema. Inizialmente si riteneva o, per meglio dire, si sperava, che fosse il turbo a non ...

Fuga dall'ospedale - l'Allarme : 'Il personale scappa in Abruzzo. Pronto soccorso e Cardiologia in difficoltà' : Inoltre, solo a titolo di cronaca, in Italia i due terzi degli ospedali hanno l'Utic senza Emodinamica. Allora ci domandiamo il perché una città come San Benedetto del Tronto, rinomata zona turistica ...

Allarme fumo di terza mano : l'incredibile rivelazione degli esperti : Una notizia che ha dell'incredibile quella che sostiene che anche nei locali dove vige il divieto di fumare sono presenti componenti tossiche uguali a quelle che sprigionano le sigarette. Il colpevole è il cosiddetto fumo di terza mano, un pericolo da non sottovalutare. Il fumo di chi ci sta attorno si attacca facilmente a capelli, abiti e borse quando si fuma in luoghi dov'è concesso, e proprio questi oggetti fanno da mezzo di trasporto verso i ...

Allarme rifiuti - Roma 'chiama' la Puglia per smaltire l'immondizia : In teoria, ma è tutto da verificare, ci potrebbe essere una disponibilità di accoglienza da parte della Puglia ma ogni decisione sarà solo politica: in caso di disponibilità ad aiutare la Capitale, ...

Stress - compagno di vita per 9 italiani su 10 : quali sono i campanelli d’Allarme? : Quasi 9 italiani su 10 soffrono di disturbi legati allo Stress. È quanto emerge da una ricerca[1] sulla relazione tra gli stili di vita e lo Stress, promossa da Assosalute (Associazione Nazionale farmaci di automedicazione che fa parte di Federchimica). Stanchezza, irritabilità, ansia, mal di testa, digestione lenta, bruciori di stomaco, insonnia, tensioni muscolari. A volte herpes sulle labbra e addirittura cuore «impazzito». E ancora: calano ...

L'Allarme degli scienziati : "Il vulcano Kilauea sta per esplodere" : Gli studiosi dell'Hawaian Volcano Observatory avvertono: potrebbero cadere blocchi di roccia fusa tra le 10 e le 12 tonnellate

Allarme tonno fresco : casi di intossicazione per istamina : E’ Allarme tonno fresco: sono 22 i casi segnalati nel 2017 dal sistema di allerta rapido europeo di intossicazione dovuti al consumo di filetti di tonno provenienti dalla Spagna, di cui 10 si sono verificati in Italia. La causa presunta sono gli alti livelli di istamina contenuti nel prodotto, sostanza tossica derivata dalla degradazione delle carni di tonno che, a dosi elevate, può causare la sindrome sgombroide con sintomi simili a ...

Allarme depressione in Italia/ Psichiatri : 6 milioni di persone soffrono di disturbi : Allarme depressione in Italia, Psichiatri: 6 milioni di persone soffrono di disturbi psichici. La stima arriva dal presidente della Società Italiana di Psichiatria Bernardo Carpiniello.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:01:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : mancano brillantezza e cambio di ritmo. Campanello d’Allarme per il sardo : Tanta fatica, qualche idea di poter provare a sorprendere tutti e alla fine ancora qualche secondo perso. Non sarà sicuramente questa prima tappa nel Bel Paese, la quarta del Giro d’Italia 2018, a pregiudicare la Corsa Rosa di Fabio Aru, ma al sardo serve assolutamente un cambio di marcia. “La condizione è finalizzata per essere al top nella terza settimana” aveva dichiarato il sardo alla vigilia della grande partenza da ...

Scuole chiuse e Allarme traffico Catania blindata per il Giro d'Italia : ... toccando città come Gerusalemme, Haifa, Tel Aviv e Be'er Sheva Heilat, ci raduneremo " fanno sapere " per manifestare il dissenso alla strumentalizzazione dello sport da parte di uno Stato che ...

Whatsapp : Allarme tra gli utenti per un messaggio? I dettagli della vicenda Video : Whatsapp può essere ormai considerata un'app a largo uso. Il dilagare degli smartphone è stato un fenomeno direttamente proporzionale all'escalation della popolare applicazione per la messaggistica. Un connubio tecnologico che, senza ombra di dubbio, ha rivoluzionato il modo di comunicare. La concorrenza non manca ed è piuttosto valida, ma basta dare un'occhiata ai numeri dei download sugli store per capire come, per il momento, la capillarita' ...