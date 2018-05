Alla Triennale di Milano una mostra per omaggiare Jimi Hendrix | arriva “HEY JIMI – THE

domanipress

: RT @gsantambrogio1: Un altro trofeo nel palmares VéGé: l’onore di essere inseriti nel “Best Italian Interior Design Selection” e di essere… - MarceZanellato : RT @gsantambrogio1: Un altro trofeo nel palmares VéGé: l’onore di essere inseriti nel “Best Italian Interior Design Selection” e di essere… - GruppoVege : RT @gsantambrogio1: Un altro trofeo nel palmares VéGé: l’onore di essere inseriti nel “Best Italian Interior Design Selection” e di essere… - gsantambrogio1 : RT @gsantambrogio1: Un altro trofeo nel palmares VéGé: l’onore di essere inseriti nel “Best Italian Interior Design Selection” e di essere… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Da giovedì 17 maggio al 3 giugno 2018 ladiospiterà la– THE ITALIAN EXPERIENCE 1968”, un omaggio al più grande chitarrista della storia del rock a cinquant’anni dal suo primo e unico tour in Italia (di– Viale Alemagna 6 – ingresso libero). L’esposizione presenta una selezione dei materiali raccolti nel libro “’68 – THE ITALIAN EXPERIENCE” (Jaca Book, pp. 272, euro 35), il nuovo lavoro del giornalista e storico musicale Enzo Gentile e di Roberto Crema. Un volume dedicato a quella prima e unica volta in cuie i suoi Experience (Noel Redding e Mitch Mitchell) vennero in tour in Italia, nel maggio 1968, a, Roma e Bologna. E proprio asi esibirono in un indimenticabile concerto al Piper Club, situato negli spazi adiacenti. Un tour di cui non esistono ...