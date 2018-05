AlbinoLeffe Feralpisalò Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote

ilsussidiario

: Oggi si torna in campo per il 2° turno #PlayOff! ?? @UCAlbinoLeffe vs @feralpisalo ?? h. 20:30 ??? Atleti Azzurri d… - UCAlbinoLeffe : Oggi si torna in campo per il 2° turno #PlayOff! ?? @UCAlbinoLeffe vs @feralpisalo ?? h. 20:30 ??? Atleti Azzurri d… - enzo958 : RT @AVagliasindi: ??Stasera il secondo turno dei playoff del girone. Alle 19 Monza-Piacenza, 20.30 Viterbese-Carrarese, 20.30 Albinoleffe-Fe… - AVagliasindi : ??Stasera il secondo turno dei playoff del girone. Alle 19 Monza-Piacenza, 20.30 Viterbese-Carrarese, 20.30 Albinole… -

(Di martedì 15 maggio 2018), infoe tv:, orario e risultato live. Secondo turno dei playoff di Serie C, le due squadre tornano in campo(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:30:00 GMT)