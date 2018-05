Alberto Mezzetti Il Tarzan di Viterbo minacciato da Luigi? Grande Fratello 2018

Grande Fratello - scintille tra Mariana Falace e Alberto Mezzetti : il bacio spinto nel confessionale : Se sul bacio di Mariana Falace e Luigi Favoloso non ci sono certezze, il bacio della ragazzo con Alberto Mezzetti è stato ben documentato dalle telecamere della casa del Grande Fratello. Complice una ...

Grande Fratello 2018 - Alberto Mezzetti contro Luigi Favoloso : "Tu giochi con le donne - mi fai pena. Sei un disperato" : La discussione tra i due concorrenti degenera e sbuca l’indiscrezione sul presunto bacio con Mariana Falace.

Luigi Favoloso hard. In chiacchiera con Alberto Mezzetti - racconta le sue storie di sesso nella casa : Fermi tutti. Al Grande Fratello è arrivato il momento delle confessioni hot. Dopo Angelo Sanzio che ha parlato di un presunto incontro sessuale con Baye Dame, è arrivato il momento per un altro concorrente di dare fiato alle trombe. In questo caso però, e la cosa non stupisce, ha svelare i suoi intrallazzi è stato Lugi Favoloso che è stato ripreso mentre raccontava ad Alberto Mezzetti alcuni episodi intimi della sua permanenza nella casa. ...

Alberto Mezzetti/ Sarà eliminato? Nonostante la nomination per molti sarà il vincitore (Grande Fratello 2018) : Alberto Mezzetti, sarà eliminato? Nonostante sia in nomination per molti è considerato come il favorito per la vittoria finale. Intanto prende le distanze da Aida. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:33:00 GMT)

Alberto Mezzetti nudo in diretta live al Grande Fratello 15 Video : Ritorniamo a parlare di televisione e Gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello [Video]. Nelle scorse ore infatti a fare scalpore fra i fans del reality non è stata la solita lite messa in piedi dal cast dello show ma il gesto inaspettato di uno dei suoi concorrenti più apprezzati fino alla settimana scorsa. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Che scandalo Da qualche settimana a ...

Alberto Mezzetti su tutte le furie contro Aida e Luigi : Nizar piange : Grande Fratello, Alberto Mezzetti infuriato con Aida e Luigi: piccola lite in Casa I concorrenti del Grande Fratello 2018 si stanno davvero divertendo nel vedere i siparietti di Luigi e Aida. A quanto pare, i due sembrano essere più simili di quanto si poteva pensare. Dopo le liti della scorsa settimana, Favoloso ha deciso di […] L'articolo Alberto Mezzetti su tutte le furie contro Aida e Luigi: Nizar piange proviene da Gossip e Tv.

Come Tarzan senza mutande : Alberto Mezzetti - il trash al GF Video : Scena imbarazzante che ha protagonista Come Alberto Mezzetti, il Tarzan del #Grande Fratello 2018. Proprio Come il personaggio che gli ha dato il soprannome, incurante di tutto e di tutti ma soprattutto delle telecamere, decide di cambiarsi le mutande di fronte ai concorrenti. E' vero che all'interno della casa del Grande Fratello la privacy sia ridotta quasi a zero ma, scene del genere si sono viste raramente. Anche la regia ha le sue colpe. ...

Alberto Mezzetti e Aida Nizar hanno litigato? Ecco cos'è accaduto tra i due concorrenti del GF : Perché dopo la puntata serale del Grande Fratello 15 Alberto Mezzetti si è allontanato da Aida Nizar ? Cosa sarà mai accaduto tra i due coinquilini della casa più spiata della tv? C'è sotto qualcosa? ...

Grande Fratello 15 - Alberto Mezzetti (il tarzan di Viterbo) accusato di essere troppo vicino ad Aida. Lui nega - e racconta dettagli a luci rosse : Alberto Mezzetti, il tarzan di Viterbo, “a processo”. Siamo dentro la Casa del Grande Fratello, teatro del brutto episodio di bullismo ai danni della spagnola Aida Nizar, che è costato l’espulsione del concorrente Baye Dame. E Alberto è imputato perché, a detta dei suoi compagni, si sarebbe avvicinato troppo ad Aida: “Prima dell’ingresso nella Casa della Nizar – ha detto lucia Bramieri al responsabile di ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Alberto Mezzetti : prima il litigio con Aida Nizar - poi il racconto a luci rosse : GRANDE FRATELLO 2018, i ragazzi nella Casa sono ancora scossi dall'uscita di Baye Dame. "Doveva essere espulsa anche Aida Nizar": parlano Veronica Satti, Danilo e Alessia(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 08:11:00 GMT)

Alberto Mezzetti gela Aida Nizar : “Non sei il mio tipo” : Grande Fratello: alta tensione tra Alberto Mezzetti e Aida Nizar Mattinata difficile nella casa del GF 15 per la conturbante inquilina di origini spagnole Aida Nizar. Difatti quest’ultima, dopo aver ricevuto ieri sera un provvedimento disciplinare da parte della produzione per alcune frasi non proprio idilliache pronunciate nei giorni scorsi, ha avuto poco fa un diverbio con l’amico Alberto Mezzetti. Cosa è successo tra i due ...