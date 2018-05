Alberto di Monaco nel parmense

Lamborghini Marzal al GP de Monaco Historique - l’esemplare unico pilotato dal Principe Alberto di Monaco [FOTO] : Dopo aver raggiunto la fama la Lamborghini Marzal è entrata nell’ombra e solo recentemente è stata riportata agli antichi splendori e in perfetta efficienza meccanica Lamborghini Polo Storico ha ricreato la storia portando a Monte Carlo nei giorni del Grand Prix de Monaco Historique la Lamborghini Marzal. Il modello unico nato nel 1967, dopo oltre 50 anni, ha aperto di nuovo le qualifiche e le gare delle vetture F1 del 1966-1972 di questo ...

Alberto di Monaco in Campania sulle orme dei suoi avi : Alberto di Monaco torna nel Sud Italia, il principe sarà ospite a Campagna, in provincia di Salerno, nella terra che fu feudo dei suoi avi tra il "500 e il "600.L"annuncio della visita ufficiale è stato dato dal Comune salernitano che in una nota ufficiale del sindaco Roberto Monaco: "Il primo cittadino e le più alte cariche istituzionali, locali e territoriali, accoglieranno il Principe il 16 maggio alle ore 15. Alberto II di Monaco si recherà ...

Alberto di Monaco - laurea honoris causa alla Parthenope : Mercoledì 16 maggio alle 10,30 a Villa Doria d'Angri in via Petrarca 80, il Magnifico Rettore Alberto Carotenuto conferirà a SAS Alberto II, principe di Monaco la laurea honoris causa in Scienze e ...

Formula E - al gala del principe Alberto di Monaco : Eleganti, pulite, silenziose. Sfilano così, per le strade di Roma, le monoposto elettriche di Formula E che il 14 aprile partecipano al primo ePrix italiano. E con loro fanno bella mostra di sé anche politici, star dello sport, dello spettacolo e della moda e teste coronate, che hanno fatto capolino, per seguire la corsa all’Emotion Club, l’area ospitality allestita all’interno del museo delle Arti e Tradizioni popolari, per ...

“Sono il principe Alberto di Monaco”. La chiamata choc - attraverso WhatsApp. A riceverla - a sorpresa - in tanti - tutti rimasti sbigottiti. E si scopre cosa c’era dietro quella conversazione bizzarra : Un po’ come la trama di qualche strampalato film d’azione, di quelli che vede improbabili criminali tentare di organizzare la truffa della loro vita con risultati solitamente tragicomici. La sceneggiatura è più o meno quella, con un gruppo che si spacciava per alte personalità del Principato di Monaco cercando così di entrare in contatto e intrattenere relazioni personali, attraverso sms o comunicazioni video tipo WhatsApp, ...

Monaco - banda di falsi principi Alberto cerca di truffare i manager : Una banda organizzata che si spaccia per autorità del principato di Monaco per entrare in contatto con dirigenti di aziende e personalità importanti del piccolo Stato. Un problema per la Sureté ...