Al Colle si ragiona su un governo solo elettorale per tornare al voto a

(Di martedì 15 maggio 2018) Ritorna l'ombra delanticipato. Anche al Quirinale, dove arrivano gli echi di una trattativa sul punto di franare. Perché, col passare delle ore, è evidente che Salvini non la regge più. E sta cercando una exit strategy per sfilarsi (leggi qui Angela Mauro).Ilattende pazientemente l'esito di questo ennesimo negoziato, ma il "che fare" è già all'ordine del giorno. In questa crisi infinita, in cui quasi quotidianamente si consumano scenari e ipotesi, anche le condizioni minime per undi "tregua" sembrano essere saltate. Perché, molto semplicemente, non ci sono i numeri e il clima per varare una soluzione di qualche mese che consenta di evitare l'aumento dell'Iva e porti il paese ala fine anno in modo ordinato.È un più prosaico" l'ipotesi che si materializzerà in caso di fallimento ...