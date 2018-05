' Aiuto | il mio amico sta morendo' | allenatore eroe salva dodicenne

Premio 'Beppe Viola' - Inzaghi : 'Con l'Aiuto dei tifosi possiamo raggiungere la Champions. De Vrij? è un professionista esemplare' - FOTO - : L'evento andrà in onda su Rete Oro, canale 210 del digitale terrestre, ed anche in streaming su Facebook nella pagina 'Sport in Oro'. AGGIORNAMENTO ORE 18.10 Premiato con 'il Premio di cultura ...

Aiuto - mi sono innamorata del mio collega : Non è affatto insolito: innamorarsi di un collega capita a moltissime persone, uomini e donne, a prescindere dall’età e dall’ambito lavorativo. In fondo ha anche una sua logica: trascorriamo gran parte della nostra giornata al lavoro e spesso l’ufficio diventa – volenti o nolenti – una sorta di seconda casa. Come possono nascere rapporti di amicizia, così può accadere di perdere la testa per un vicino di scrivania, un ...

Yulia Skripal : 'Mio padre è ancora grave - non voglio l'Aiuto di Mosca' - : Parla la figlia dell'ex spia russa dopo le dimissioni dall'ospedale di Salisbury tramite un comunicato diramato dalla polizia britannica. Rifiuta l'aiuto dell'ambasciata russa